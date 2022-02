A carnevale 'Scendi in pista' all'Accademia Dallara

Domenica 27 febbraio la Dallara Academy - Varano de' Melegari (PR) propone Scendi in Pista, laboratori didattici per le famiglie, ore 15.00 e ore 16.30. L’attività permette alle famiglie di passare un pomeriggio di divertimento, alla scoperta di come si realizza una vettura da competizione attraverso i laboratori didattici e la rampa espositiva. Genitori, ragazzi e bambini potranno scoprire in prima persona le diverse rigidezze di differenti materiali, il funzionamento della galleria del vento, le forze a cui sono sottoposti le vetture ed i piloti durante le corse (l’evento è gratuito per bambini sotto ai 8 anni). Informazioni e richieste: info@castellidelducato.it.

A tutti i partecipanti verrà richiesto all’ingresso il Super Green Pass per i le persone dai 12 anni in su e rilevazione della temperatura. E’ obbligatorio l’utilizzo delle mascherine. Le iniziative rispettano tutte le normative anti-Covid19.

Le manifestazioni si svolgono anche in caso di mal tempo. Informazioni e richieste: info@castellidelducato.it