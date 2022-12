Barilli, Bocchi, Bonaretti, Grossi, Lilloni, Lusignoli, Madoi, Mattioli, Mossini, Padova, Spattini, Zoni e tanti altri artisti parmigiani saranno visibili dal 17 dicembre all’8 gennaio alla Chaos Art Gallery nell’esposizione “A ciascuno il suo, i 100 di Marcheselli in mostra”. 100 pittori scelti e recensiti nel volume del noto critico d’arte si troveranno riuniti da un collezionista che li propone in una rassegna rara per le dimensioni e la varietà. Chi volesse avere una panoramica sull’arte parmigiana del secolo scorso, non ha che da venire e lasciarsi guidare dal proprio gusto e interesse. Ce n’è per tutti, a ciascuno il suo.