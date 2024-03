A colazione con il Nobel Riccardo Valentini al Podere Stuard

Cambiamento climatico e transizione ecologica, che fare? Una domanda complessa e di non facile soluzione, sulla quale si cercherà di riflettere insieme al Professore Riccardo Valentini (Premio Nobel per la Pace per le ricerche condotte con il Comitato Intergovernativo sui cambiamenti climatici), ospite sabato mattina 16 marzo al Podere Stuard (Strada Madonna dell’Aiuto 7/A, San Pancrazio – Parma). Il Prof. Valentini, sarà introdotto dal Presidente del Podere Stuard, Roberto Ranieri e, con tutti coloro che vorranno partecipare, aiuteranno nella riflessione anche Roberto Gelfi (Presidente di Confagricoltura Parma), Gianluca Borghi (Assessore alla Sostenibilità ambientale, energetica e alla Mobilità del Comune di Parma), Simona Caselli (Presidente di Granlatte Coop) e Myriam Finocchiaro (Responsabile Comunicazione e Corporate Social Responsability Granarolo SpA). A partire dalle ore 10, gustando la golosa colazione offerta dal Podere Stuard, tutti i presenti avranno modo di dialogare con il Prof. Valentini e gli altri ospiti su cambiamento climatico, agricoltura, transizione ecologica, trasformazione dei prodotti agroalimentari, carbon neutrality, informandosi e confrontando punti di vista ed esperienze diverse su temi di estrema attualità a vario titolo, non solo per le istituzioni e le imprese presenti, ma anche per la vita quotidiana di tutti i cittadini. L’iniziativa è organizzata da Azienda Agraria Sperimentale Stuard e Open Fields. L’evento è confermato anche in caso di pioggia. La partecipazione è libera e aperta a tutti. È gradita la prenotazione al tel. 0521 1812735 - mail: emporio@poderestuard.it.