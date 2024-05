A Fidenza e Salsomaggiore è tempo di Sbarazzo: torna il mercato del riuso

Lo Sbarazzo, il mercatino del riuso, promosso da Confesercenti e realizzata con il sostegno del Comune di Fidenza e di Salsomaggiore, è un appuntamento amato, molto atteso e partecipato dagli appassionati.

La divertente manifestazione, che nasce dalla volontà di dare “nuova vita” agli oggetti usati, ma in buono stato, che vengono scambiati o venduti direttamente tra privati cittadini, si terrà sabato 25 maggio a Fidenza e domenica 26 maggio a Salsomaggiore.

Due occasioni di incontro e socialità che coinvolgeranno adulti e bambini in uno scambio di vecchi ricordi, abiti, giochi, oggettistica, libri e fumetti: una caccia alla ricerca dell’oggetto imperdibile e inusuale alla cifra più economica.

“Il mercatino del riuso è diventato un appuntamento fisso – racconta Ernesto Monteverdi di Confesercenti – che coinvolge tutte le età e le generazioni, fianco a fianco, in una giornata di banchetti, hobby e divertimento: un bellissimo messaggio di condivisione”.

L’iniziativa è nata per avere anche un impatto positivo sulla comunità e sostenere cause meritevoli, per questo anche questa edizione 2024 avrà un’importante finalità benefica.

Il ricavato del mercato della giornata fidentina sarà devoluto al Comitato di Fidenza della Croce Rossa Italiana e all’Associazione Terzo Tempo, che si prefigge di sensibilizzare istituzioni e cittadini verso le tematiche della cultura dello sport e della sua diffusione per il benessere psico-fisico degli individui. Mentre le quote di partecipazione dello Sbarazzo, che si svolgerà a Salsomaggiore, saranno devolute all’Associazione La Banda.