A Fidenza Village cena con degustazione di vini insieme ad Alberto Malesani

Costo per persona 40€. Per partecipare, prenota scrivendo all'indirizzo: FVEvents@FidenzaVillage.com

Sabato 14 ottobre da Signorvino a Fidenza Village si cena degustando Valpolicella, Amarone e Recioto seduti al tavolo con Alberto Malesani. Noto nel mondo calcistico e da anni produttore di etichette di alto livello nella sua cantina veneta “La Giuva”, Malesani accompagnerà i commensali alla scoperta dei segreti di questo rinomato territorio nel cuore delle colline veronesi. Il menù proposto da Signorvino sarà composto da una selezione di piatti gourmet studiati per essere abbinati alle etichette in degustazione. La cena inizia alle ore 20. Per l’occasione Signorvino rimarrà aperto fino alle ore 22. A tutti i partecipanti interessati all’acquisto dei vini, sarà riservata una promozione del 20% e la possibilità di far autografare la bottiglia da Malesani.