A lezione con i campioni all’Università di Parma

Dal 10 al 12 maggio all’Università di Parma salgono in cattedra i campioni: tre giorni di lezioni tenute da figure di spicco dello sport italiano organizzate dal corso di laurea in Scienze Motorie, Sport e Salute dell’Ateneo.

Mercoledì 10 maggio dalle 10 alle 13, al Campus Scienze e Tecnologie (Aula B1, Sede Scientifica del Dipartimento di Ingegneria e Architettura), si inizia con il seminario teorico-pratico Organizzazione tecnico-tattica nel calcio con lo Staff della Nazionale Under 21. Parteciperanno il mister Paolo Nicolato, l’assistente allenatore Mirco Gasparetto, l’allenatore dei portieri Gian Matteo Mareggini e il preparatore atletico Vincenzo Pincolini.

Al seminario seguirà un allenamento pratico su campo.

Il giorno dopo, giovedì 11 maggio, in cattedra con lo Staff del Parma Calcio 1913 con la lezione teorico-pratica Analisi della prestazione degli sport di squadra. La lezione si svolgerà nell’Aula 2 del Polo di via Volturno del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dalle 12 alle 18. Parteciperanno il Direttore dell’Area Performance & Analytics Mathieu Lacome, il Responsabile dell’Area Sport Sciences Mauro Mandorino, il Responsabile dell’Area Data Analytics Sebastian Coustou. Per studentesse e studenti di Scienze Motorie, Sport e Salute quello con il Parma Calcio 1913 è un legame che continua: recentemente hanno infatti avuto l’opportunità di partecipare a un allenamento con l’Under 19 e di incontrare lo Staff tecnico al Mutti Training Center di Collecchio.

Venerdì 12 maggio si chiude la “tre giorni” di sport con la lezione pratica Il lancio del martello con Sara Fantini, con la partecipazione di Sara Fantini, atleta di livello mondiale dell’Arma dei Carabinieri e studentessa dell’Università di Parma, e di Paola Iemmi, tecnica del CUS Parma.

Sara Fantini è primatista italiana di lancio del martello. Nel suo palmarès il bronzo agli Europei di atletica e il quarto posto ai Mondiali, entrambi nel 2022.

La lezione si svolgerà al Centro Sportivo Lauro Grossi (via Noveglia, 2) dalle 10 alle 12