A Mangiamusica arriva Federico Zampaglione (Tiromancino)

Il nuovo album di Tiromancino "Ho cambiato tante case" (Virgin Records/Universal Music Italia) è uscito lo scorso 8 ottobre, ed è stato subito successo di vendite e di critica. Contiene 12 tracce che confermano il ruolo da protagonista di Federico Zampaglione all’interno del panorama cantautorale italiano. Lo stesso Zampaglione lo presenterà sabato 23 ottobre al Teatro Magnani di Fidenza (inizio alle 21, ingresso libero con prenotazione obbligatoria) nella terza serata di Mangiamusica – Note pop, cibo rock, rassegna ideata e diretta dal giornalista Gianluigi Negri, giunta alla sesta edizione. Durante l'evento, dal titolo "Musica e cinema: due destini che si uniscono", il cantautore e regista romano ritirerà il Premio Mangiacinema - Creatore di Sogni.



HO CAMBIATO TANTE CASE

L’album raccoglie il meglio degli ultimi brani pubblicati da Tiromancino, come il successo radiofonico “Finché ti va”, i due brani che fanno parte della colonna sonora dell’ultimo film di Zampaglione "Morrison“ ("Cerotti" e “Er musicista”), a cui si aggiungono altri 9 inediti, tra i quali il duetto con Carmen Consoli in “L’odore del mare”, il singolo "Domenica" (il cui video è stato girato da Zampaglione, che ha diretto se stesso, la moglie Giglia Marra, Carlo Verdone e Claudia Gerini) e la straordinaria collaborazione in “Questa terra bellissima” con Alan Clark dei Dire Straits. Al disco hanno collaborato anche alcuni dei nomi più interessanti del nuovo cantautorato italiano, come Franco126, Galeffi, Gazzelle e Leo Pari.

All'interno del Teatro Magnani sarà presente un rivenditore per la vendita dell'album. E Zampaglione, al termine della presentazione, sarà a disposizione del pubblico per il firmacopie.



IL PREMIO MANGIACINEMA - CREATORE DI SOGNI

Zampaglione, nel corso della serata, riceverà il Premio Mangiacinema - Creatore di Sogni (realizzato dall'artista Lucio Nocentini) e consegnato nel 2019, sempre sul palco di Mangiamusica, a Renato Pozzetto. Il regista romano ha diretto "Nero bifamiliare", "Shadow", "Tulpa - Perdizioni mortali" ed il recente "Morrison".

Il Premio Mangiacinema - Creatore di Sogni nasce nel 2016 e, oltre che a Pozzetto, è stato consegnato a Enrico Vanzina, Elio Pandolfi, Milena Vukotic, Maurizio Nichetti, Paola Pitagora, Pupi e Antonio Avati, Maria Grazia Cucinotta, Francesco Barilli, Carlo Delle Piane, allo scenografo Lorenzo Baraldi e alla costumista Gianna Gissi, Laura Morante, Sergio Martino, Lucrezia Lante della Rovere.

Il Premio Mangiacinema - Creatore di Incubi è stato ritirato da Pupi Avati, Lamberto Bava, Claudio Simonetti.





Mangiamusica si raccontano le grandi storie della musica, ma anche del gusto: ogni serata prevede, infatti, la "scoperta" dei.

