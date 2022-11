A Monte delle Vigne è già Natale con Anolini in Barricaia

A Monte delle Vigne si anticipa il Natale con l’appuntamento “Anolini in Barricaia”. Sabato 3 dicembre 2022 l’azienda vinicola di Ozzano Taro (Parma) apre infatti la sua barricaia ai wine lover e ai curiosi per una giornata all’insegna del buon vino e della gastronomia parmigiana, in un momento di condivisione e convivialità che anticipa le prossime festività.

L’intero appuntamento si terrà nel cuore pulsante della cantina: la barricaia in cui le botti e le anfore custodiscono Nabucco e Callas, i vini simboli dell’azienda e della sua filosofia biologica e di valorizzazione del terroir delle colline parmensi.

Dalle 11.00 alle 20.00, il pubblico potrà accomodarsi in cantina degustando l’intera gamma di vini di Monte delle Vigne, con la possibilità di accompagnare un tagliere di affettati o un piatto di anolini in brodo da passeggio preparati dallo Chef Mariano Chiarelli dell’Antico Casale Delle Vigne.

Alle ore 16.00 un’occasione unica per tutti gli appassionati con l’apertura di un’annata storica del Nabucco, dalla collezione privata della cantina.

In occasione dell’evento la cantina accoglierà anche una selezione di eccellenti prodotti del territorio come il Parmigiano Reggiano del Caseificio Montecoppe di Collecchio e il panettone artigianale prodotto dall’Antico Casale Delle Vigne.

Un’occasione perfetta sia per scegliere i vini da accompagnare i pranzi e le cene durante le festività, ma anche per cercare ispirazione per un regalo da mettere sotto l’albero, originale e gustoso, con primizie tipiche del territorio dolci e salate, da produttori artigianali d’eccellenza.