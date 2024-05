A New York il Festival Verdi Day

Il Festival Verdi Day e l’IFFV Spring Gala il 29 e 30 maggio a New York segnano nuovi obiettivi e sempre più salde relazioni con le istituzioni italiane e i sostenitori, che hanno già confermato la loro presenza al Festival Verdi 2024, con i quali prosegue il percorso rilanciato lo scorso anno, che intende approfondire e arricchire le occasioni di conoscenza del Maestro e di promozione degli asset culturali ed economici della città di Parma a New York e negli Stati Uniti.

FESTIVAL VERDI DAY

L’istituto Italiano di Cultura di New York dedica al Festival Verdi la giornata di mercoledì 29 maggio, aprendo le sue sale a tre momenti a ingresso libero, arricchiti da un brindisi con le delizie di Parma. Il Festival Verdi Day si apre alle ore 17.00 con la Lecture di Francesco Izzo, seguita alle ore 18.00 dalla Presentazione del Festival Verdi e del Verdi Off 2024 con Luciano Messi, Alessio Vlad, Barbara Minghetti. Alle 19.30 Cocktail reception proposto da Lusardi’s, con i prodotti DOP di Parma e del suo territorio. In serata alle ore 20.30 il soprano Mary Dunleavy e il baritono Troy Cook, accompagnati al pianoforte da Grant Loehnig, saranno i protagonisti del Verdi recital, realizzato dagli IFFV, che concluderà in musica la giornata. New York, Lincoln Center Plaza

IFFV SPRING GALA

Al Lincoln Center Plaza, nello Stanley H. Kaplan Penthouse Samuel B. & David Rose Building, giovedì 30 maggio a partire dalle 18.30 gli oltre 180 ospiti, personalità della finanza, dell’editoria e dell’imprenditoria statunitense - tra cui alcuni dei più importanti corrispondenti newyorkesi di Corriera della Sera, la Repubblica, Rai, Sky e Ansa - parteciperanno alla serata di fundraising realizzata dagli International Friends of Festival Verdi, con il sostegno di Strategic Claims Services, Huntington, Young Law Group, CIU Travel, Miller Shah, Oinoe, nel corso della quale potranno degustare il menù ideato e preparato a cura di Enrico Bergonzi e Antonio Gianquinto, Chef Ambassadors di Parma Quality Restaurants. Nel corso della serata sarà consegnato il Fortunino Award, prima edizione del premio che gli IFFV dedicano a giovani talenti protagonisti al Festival Verdi e che quest’anno sarà assegnato al tenore Antonio Poli, che si esibirà in un recital accompagnato da Francesco Izzo.

L’attesa silent auction vedrà all’asta, oltre a esperienze e articoli messi a disposizione dagli IFFV, anche preziosi ed esclusivi manufatti, realizzati dai laboratori di sartoria del Teatro che per ispirazione scenica o per derivazione materica hanno inteso raccontare in anteprima gli allestimenti in programma al XXIV Festival Verdi.