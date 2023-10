A parma artisti da tutto il mondo per segni urbani & meeting of styles italy ‘23

Segni Urbani & Meeting of Styles: la pacifica unione tra due importanti jam porterà a Parma tanta energia creativa. Le due jam sono organizzate dall’associazione McLuc Culture e si fonderanno in un unico evento dal 13 al 15 Ottobre presso il sottopasso ferroviario del Ponte Europa in via Reggio. Nella tradizione della cultura urbana le jam sono dei veri e propri raduni di artisti che si danno appuntamento in un luogo per rivestirlo di segni, colori e racconti. Ognuno secondo la propria ispirazione, tecnica e visione della vita. E’ uno degli eventi ospitati dal nutrito programma del Verdi Off Festival 2023 del Teatro Regio e ha l’intento di far conoscere ulteriormente i valori propri dell’arte urbana, di relazioni, amicizia, scambi e nuovi stimoli. Una inusuale combinazione fatta di fermento e armonia. Un grande laboratorio di idee, un incontro di stili diversi e di capacità tecniche.



Sono circa 200 le domande di partecipazione pervenute da tutto il mondo, 41 gli artisti ammessi di cui 15 provenienti da vari paesi fuori dall’Italia. Meeting of Styles è considerato il più grande festival di arte urbana a livello globale ed è nato oltre 20 anni fa a Berlino. Si svolge in oltre 20 nazioni, cadenzato da numerose date nell’arco di un anno e il cui programma viene periodicamente aggiornato sul sito internazionale. Gli artisti fanno dei tour spostandosi da una nazione all’altra, dove si svolgono gli eventi. Una comunità che si muove e partecipa disseminando per il mondo, con le proprie opere, bellezza e sensibilità. Il tema che ispirerà alcuni tra i più importanti artisti di arte urbana avrà per titolo “Va Pensiero…” Go Thought dal Nabucco di Giuseppe Verdi. Un invito a riflettere sulla relazione pacifica e armoniosa tra i popoli, contro ogni forma di violenza fisica e morale e ogni forma di oppressione. Il Mos Italy è abbinato a Segni Urbani 2023 convention sull’arte urbana ideata nel 2015 da McLuc Culture. L’ultima edizione si è svolta nel 2018 ed è stata rinviata più volte dopo la pandemia.



La manifestazione è resa possibile grazie al contributo del Comune di Parma, del Teatro Regio, Verdi Off Festival e della Fondazione Cariparma. Con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, di RFI Rete Ferroviaria Italiana. Clash fornitore ufficiale. Con la collaborazione di Csv Emilia, Inward Osservatorio nazionale per la creatività urbana.





Questi artisti faranno dono delle loro opere alla città, ai cittadini e a tutti coloro che attraverseranno il sottopasso.