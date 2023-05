“Ciak sul re. welcome carlo iii !": mostra dedicata a Carlo d'Inghilterra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Nell'ambito della mostra “LILIBET. The Queen”, un progetto di Agostino Art Gallery curato da Cinzia Lampariello Ranzi e ospitato negli spazi di Italia Veloce a Parma ( via Dalmazia 3/A , ingresso libero) si trovano ben 6 opere rarissime, in quanto dedicate a Carlo d’Inghilterra per la sua incoronazione a Re, che avverrà sabato 6 maggio alle ore 16.30. Mentre l’arte sembra snobbare il nuovo sovrano, Cinzia Lampariello Ranzi ha commissionato questi ritratti in chiave pop che interpretano il personaggio come già icona vivente al pari della madre, The Queen. “Ciack sul Re. Welcome Re Carlo III d’Inghilterra!” è dunque un invito ad venire ad ammirare questo nuovo protagonista a pieno titolo della scena mondiale, su tele che tra storia e gossip, lo battezzano già mito. Le opere sono 4 di Milo, artista bresciano promotore del Movimento Realtà Permanente, e due di Vincent Vee, artista di base nel Regno Unito che ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Varsavia. Specializzato nella pittura acrilica di grande formato, Vee unisce il linguaggio della Pop Art e della Street Art ad elementi visivi appartenenti alla pittura sacra e al misticismo dell’Europa orientale (ha studiato a Varsavia). Il suo leitmotiv sono le persone, sia comuni che icone contemporanee, appartenenti al mondo della politica, della musica o del cinema. Il King Charles Sun è un pezzo unico in lamina d'oro e tecnica mista , che riporta scritto il testo del discorso del Re Carlo III durante l'incoronazione, testo che emerge da tagli fatti a mano sulla lamina. Il significato della scritta Sun è triplice; un rimando è a il "The Sun", nota testata giornalistica Inglese, un altro gioca sulla pronuncia inglese di Sun, che con il suono della lettura in lingua diventa "figlio", ed il terzo, Sun è il Re Sole, Luigi XV. Il King Charles Crown sempre di Vincent Vee è già il Re Carlo incoronato.

Anche questo è un pezzo unico in lamina d'oro e tecnica mista e riporta parte del discorso che terrà Carlo III dopo l'incoronazione. Il quatrittico del maestro Milo fa parte della serie che ha lanciato il movimento della Realtà Permanente , storicizzato dall'atlante De Agostini sull' Arte Contemporanea. E' munito di autentica e sono tutti pezzi unici, realizzati con tecnica mista. Le macchie di colore sui pezzi rappresentano ; il rosso, gli scandali sessuali a corte, il nero, la morte di Lady Diana, il bianco con l'impronta, la persecuzione dei reporter. Le sfloliazioni svelano la realtà permanente. La mostra di cui fanno parte queste opere a Parma 'LILIBETH The Queen' è unica al mondo. Si tratta infatti di una permanente attiva e collettiva , di proprietà dell'Agostino Art Gallery, che ha inventato questa nuova formula. Essa continuerà infatti a vivere arricchendosi via via di opere seguendo la vita della Royal Family che con Carlo riattiva una nuova era Carolingia. Una delle importanti caratteristiche della mostra è che vive attraverso opere di diversa ispirazione come i due piccoli oli su Williams del Maestro Vatta, ultimo allievo di Emilio Vedova, e la grande tela di scena del maestro Davanzo, cm. 250X350, recuperata dai fondali dell'opera della Tosca messi in scena dal Teatro la Fenice di Venezia e trasformata in un opera di street/surrealista raffigurante il matrimonio del Principe William e Kate.

E infine "The London Bridge is Down": la bandiera di pura sera nera, che porta il nome dell'annuncio della morte della regina riportato dietro la Union Jack nera con lamina in oro dal peso di soli 600 grammi. Agostino Art Gallery L’Art Event Centre di Milano, in via Solari 72, inaugura la propria attività nel 2022 come spazio espositivo che promuove un approccio multidisciplinare all’arte contemporanea, per superare limiti e confini stabiliti. Un incubatore virtuoso, capace di riflettere la natura futuristica e aperta della metropoli italiana scelta come sede. Non solo mostre ma anche talk, presentazioni editoriali e laboratori: un nuovo salotto culturale cittadino, un crocevia di incontro, confronto, progettazione e convivialità. Nata da un’idea di Cinzia Lampariello Ranzi e Giacomo Christian Giulio Ranzi, Agostino Art Gallery prende spunto dalla passione dei fondatori per l’arte contemporanea. Un interesse che li ha portati, fin dagli anni ‘80, a viaggiare e a scoprire talenti internazionali entrati a far parte della loro collezione privata. I due ideatori, uniti nella vita e nell’arte, hanno deciso di condividere anche le opere da loro acquistate nel tempo, esponendole in mostre tematiche che affronteranno argomenti attuali e drammatici come la guerra, ma anche temi di costume come la capsule collection Ufficio stampa Gruppo Areté, mob .+39 349 4330142- martinelli@gruppoarete.it​ dedicata a Sua Maestà la Regina Elisabetta II.

Il nome scelto è un omaggio a Sant’Agostino e al suo pensiero relativo all’uomo e alla sua volontà razionale che lo portava a ritenere che la volontà è autonoma rispetto alla ragione: è nomale che un uomo desideri prima una cosa e poi un’altra. Allo stesso modo i due fondatori offrono esperienze culturali e incontri con artisti differenti che spaziano dalla pittura, alla scultura, passando attraverso la street art e la fotografia. Opere più classiche si alternano a nuovi linguaggi artistici multimediali, lasciando spazio alle passioni dei visitatori che vengono stimolati senza alcun limite. Anche il logo di Escher richiama questa libertà di interpretazione: il triangolo di Penrose, una figura geometrica che è in realtà un’illusione. Sembra tridimensionale ma in realtà non lo è, un invito agli spettatori ad andare oltre le apparenze, a lasciare la mente libera di fantasticare, a trovare in ogni opera d’arte spunti personali anche contradditori.

Tra gli artisti che trovano nella Agostino Art Gallery il loro palcoscenico milanese, figurano Endless, primo street-artist presente nella collezione degli Uffizi, e Michele Tombolini, entrambi partecipanti alla 59a Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia. Sono inoltre disponibili le opere dell’artista brasiliano Romero Britto, i celebri “Balloon Dog” di Jeff Koons così come le ricerche di Jeff Robb, Mr. Brainwash, Roberto Carullo, Marco Lodola e Bran Symondson. Agostino Art Gallery si propone, inoltre, di svolgere attività di ricerca e di scouting, sostenendo i giovani artisti e presentando in anteprima autori internazionali mai esposti in Italia o in Europa. Cinzia Lampariello Ranzi è anche Curator Communication & Partnership Special Events (mob.388 4366649) mentre Giacomo Christian Giulio Ranzi è Commercial Director & Talent Scout Reserche (mob.388 6353167).