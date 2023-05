A Tu per Tu: A Sala Baganza “Enoch Arden”, con il grande Enzo Decaro

Il secondo appuntamento dell’edizione 2023 della rassegna “A Tu per Tu” sarà la prima assoluta di uno spettacolo unico ed emozionante, con la partecipazione di un attore eccezionale: quell’Enzo Decaro che, insieme a Massimo Troisi e Lello Arena, diede vita al famoso e pluripremiato trio comico “La Smorfia”. Un artista con una lunga carriera tra cinema e teatro, Decaro, per l’occasione accompagnato al pianoforte da Corrado Greco, musicista altrettanto eccezionale. Domenica 7 maggio alle ore 18, nell’Oratorio della Rocca di Sala Baganza, Decaro e Greco porteranno in scena “Enoch Arden”, il melologo per pianoforte Op. 38 di Richard Strauss, basato sul poema vittoriano di Lord Alfred Tennyson, con traduzione e libero adattamento di Bruno Cagli. Dopo l’esordio giovanile con “La Smorfia”, Decaro ha recitato in diversi film e fiction, tra le quali “Provaci ancora Prof” (2005) con Veronica Pivetti. Nel 2010 ha interpretato con Sofia Loren il film tv “La mia casa e? piena di specchi” diretto da Vittorio Sindoni. Nel 2011 ha preso parte al progetto curato da Massimo Ranieri che riportato su Rai Uno le commedie di Eduardo De Filippo. Nel 2012 ha fatto parte del cast del film "Il caso Enzo Tortora - Dove eravamo rimasti" diretto da Ricky Tognazzi. Nel 2019 è stato al fianco di Sabrina Ferilli in “L'amore strappato”. Molto intensa anche la sua attività in ambio cinematografico che nel 2021 lo ha portato a recitare nel film candidato agli Oscar “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino. Greco, pianista pluripremiato a livello nazionale e internazionale, si esibisce regolarmente come solista e con orchestra, con ensemble come l’Amarcord Quartett dei Berliner Philharmoniker, l’Orchestra da camera di Mantova e la PKO di Praga, e con solisti quali Mario Ancillotti, Rodolfo Bonucci, Bruno Canino, Mario Caroli, Fabio Di Casola, Martina Jankova, Bin Huang, Massimo Quarta, Giovanni Sollima, Tatjana Vassiljeva e Lorna Windsor. Come pianista del Trio des Alpes è presente dal 2010 nel cartellone di festival internazionali e incide per Dynamic. Per il Trio ha ideato e realizzato progetti tematici, e ha eseguito i tripli concerti con orchestra di Beethoven, Ghedini, Schnyder, Martin?. In spettacoli di musica e teatro ha già lavorato con Decaro e con Dacia Maraini, Arnoldo Foà, Franco Graziosi, Amanda Sandrelli, Pamela Villoresi. Per l’etichetta DaVinci ha in corso di pubblicazione l’integrale a quattro mani (con Massimiliano Baggio) delle Sinfonie e Ouverture di Johannes Brahms. Le sue incisioni hanno ottenuto riconoscimenti da parte della stampa specializzata e sono spesso trasmesse dalla RAI, RSI, SRG, HRT e altre emittenti internazionali. È stato invitato più volte a partecipare ai Concerti del Quirinale in diretta Euroradio. “A Tu per Tu”, sotto la direzione artistica del Maestro Claudio Piastra, è il risultato dell’impegno del Comune di Sala Baganza in collaborazione con l’Associazione ParmaOperArt e il sostegno dell’imprenditore Giorgio Tittarelli, titolare dell’azienda Crosspolimeri, da sempre vicino a questa iniziativa che propone concerti di alto livello a ingresso gratuito in una location che favorisce un dialogo diretto tra gli artisti e il pubblico. Per assistere ai concerti è necessaria la prenotazione telefonando allo IAT dell’Unione Pedemontana Parmense, 0521 331342/43, o inviando una e-mail all’indirizzo: iat@unionepedemontana.pr.it, indicando nome, cognome e un recapito telefonico.