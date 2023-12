A Tutti Matti sotto Zero a Natale arriva Cirque Aital

Natale finalmente è alle porte e come ogni anno da 10 edizioni il festival internazionale di circo contemporaneo e magie nouvelle Tutti Matti sotto Zero 2023/24 porta in scena dal 25 dicembre al 7 gennaio nel Parco della Cittadella sotto un nuovo grande chapiteau lo spettacolo che allieterà le feste di tutte e tutti: dalla Francia il pluripremiato Pour le meilleur et pour le pire dell’ormai leggendario Cirque Aital, per tutte e tutti dai 6 anni - repliche: 25/12, 26/12, 01/01, 06/01, 07/01, ore 18.00; 30/12 e 05/1, ore 20.30; 31/12, ore 21.30. Ideato e interpretato dalla coppia artistica franco - finlandese composta da Kati Pikkarainen e Victor Cathala - insieme Cirque Aïtal, vincitrice della medaglia d’argento al Festival Mondial du Cirque de Demain nel 2005 - , Pour le meilleur et pour le pire è uno spettacolo sorprendente, comico e romantico, in cui il talento acrobatico dei due performer si combina alla loro capacità attoriale e alle trovate sceniche, che hanno fatto di questo lavoro uno dei più rappresentati in Europa. "Lo spettacolo è perfetto per scrittura e forza d’immaginazione" ha riportato Le Figaro, "intrigante, spettacolare, poetico e comico" ha aggiunto Le Monde.

In questo spettacolo, dal sapore romantico ma molto rock‘n’roll, Kati e Victor ci invitano a condividere la loro vita da acrobati, combinando in pista l’abilità tecnica con un emozionante racconto autobiografico, in un vortice di numeri circensi mozzafiato. Sotto il loro chapiteau, a bordo di una Simca 1000 rossa, con humour e poesia, il pubblico vivrà un’avventura on the road, “pour le meilleur et pour la pire”, nella buona e nella cattiva sorte. Fondata nel 2004, la compagnia ha scelto come nome una parola occitana che significa "è così", per stabilire da subito la scelta di esprimersi con semplicità e autenticità. Victor, dopo gli studi di agraria, scopre l’equitazione e frequenta le scuole di circo a Parigi. Kati pratica il circo a Helsinki dall’età di 8 anni. Nel 2007 nasce la loro prima creazione, La Piste là, con il musicista Mathieu Levavasseur. Pour le meilleur et pour le pire debutta nel 2011; da allora è stato visto più di 400 volte in tutto il mondo. I biglietti per gli spettacoli sono in vendita online sul sito del Festival; sempre anche sul luogo di spettacolo da un’ora prima dell'inizio; a Lostello tutti i giorni feriali dalle 14.30 ore alle 18.30. Tutte le informazioni, gli orari e i costi su www.grandcircushotel.it. Per necessità scrivere a infograndcircushotel@gmail.com.

Non si accettano prenotazioni. Gli chapiteaux sono riscaldati. Gli spettacoli vanno in scena anche in caso di maltempo. Non sono ammessi cani sotto gli chapiteau. Tutti Matti sotto Zero - IX edizione, festival internazionale di circo contemporaneo e magie nouvelle in teatro e sotto chapiteau, è realizzato da Ass. Grand Circus Hotel in collaborazione con Teatro Necessario Circo, centro nazionale di produzione di circo contemporaneo, con il prezioso contributo di Comune di Parma, Ministero della Cultura e il sostegno di Fondazione Cariparma e Fondazione Nuovi Mecenati. Sponsor del Festival è Conad che grazie al suo contributo permette alle famiglie che possiedono le carte fedeltà un accesso agevolato agli spettacoli; main partner tecnico è Iren; altri partner tecnici sono Emc2 Onlus - Lostello, Sebac e Geode.