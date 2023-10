Accademia Proscenio si presenta: arte e innovazione si incontrano in un vernissage di successo presso la galleria centro steccata

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Si è svolta ieri sera presso l’esclusiva cornice della Galleria Centro Steccata di Parma una serata dedicata alla cultura e all’arte, organizzata da Accademia Proscenio. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui insegnanti, studenti, appassionati e curiosi, che hanno potuto assistere a una presentazione della proposta formativa dell’Accademia, a un monologo in inglese tratto dall’Amleto interpretato dall’attore inglese Matt Szymanski, e a un cocktail preparato dallo stesso attore e offerto ai presenti. La serata è stata coordinata da Milena Barchi, che ha introdotto gli interventi degli insegnanti e ha dialogato con il pubblico, creando un clima ricco di armonia e di scambi stimolanti. L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla Direttrice dell’Accademia, Silvia Pigovici, che ha espresso la sua visione, la sua dedizione e il suo amore per il teatro, e che ha ringraziato tutti i presenti per il loro entusiasmo e la loro curiosità. La scelta di ambientare l’evento in Galleria Centro Steccata non poteva essere più felice per chi crede nel potere dell’arte di “recitare a colori”. Manifesto dell’Accademia, infatti, e motto, è proprio questa frase: ogni voce, gesto, espressione può dipingere un quadro vivido e vibrante di emozioni, di storie, a partire da quella “tavolozza unica di talenti e abilità” che ognuno – ad ogni età e partendo dalla propria unicità – può scoprire e sviluppare. Intraprendere un percorso formativo all’interno di Accademia Proscenio significa iniziare un viaggio d’esplorazione attraverso tutte le sfumature dell’arte del recitare – dal dramma alla commedia, dalla tragedia alla farsa – abbracciando le tecniche multimediali e le innovazioni che “colorano” il mondo dell’arte, e trovare il proprio stile, non essere quindi un semplice interprete, ma un artista. Apprendere il coraggio e le competenze per “recitare a colori” significa anche saper restituire, donare, portare colore, portare idee, illuminare, sfidare e interrogare se stessi e la realtà che ci circonda. Uno dei corsi in primo piano della scuola è il Corso di Recitazione a Indirizzo Multimedia Performance, sviluppato in collaborazione con l’ente di formazione IRECOOP. La collaborazione sottolinea l’impegno di Accademia Proscenio nel fornire un’istruzione di alta qualità, combinando la sua esperienza nel campo del teatro con l’expertise di IRECOOP nel campo della formazione professionale. Questa sinergia permette di offrire un corso che non solo sviluppa le abilità artistiche degli studenti, ma li prepara anche per una carriera professionale nel mondo dello spettacolo. Il corso, della durata di due anni, offre un’opportunità unica per esplorare tutte le sfumature del recitare e per sviluppare la propria crescita personale. La proposta didattica è rivolta a chiunque desideri formarsi come attore o attrice, intraprendendo o approfondendo un percorso umano e professionale nel campo dello spettacolo. Il progetto si basa su una visione integrata della recitazione, che tiene conto delle sfide e delle opportunità offerte dal mondo multimediale e ha una proiezione immediata a livello internazionale. Gli allievi impareranno a recitare su un palco, davanti a una telecamera, davanti a un microfono, a recitare in lingua inglese fin dall’inizio, diventando attori professionisti versatili. Il corso può vantare uno staff di docenti preparatissimi e dai curricula di elevatissimo livello, che mettono a disposizione degli allievi la loro esperienza e la loro competenza. Tra gli insegnanti presenti alla serata c’erano Fabrizio Croci, docente di Recitazione, Simonetta Checchia, docente di Tecnica Vocale, e in videocollegamento da Londra Noa Zatta, docente di Acting in English insieme a Matt Szymanski. Le prossime e ultime audizioni per entrare nel corso si terranno il 28 ottobre prossimo presso il Teatro Ennio Magliani di Corcagnano. Per partecipare (dal vivo oppure in modalità online, in caso di impossibilità) bisogna scrivere alla mail info@accademiaproscenio.org. Oltre al corso di Recitazione a Indirizzo Multimedia Performance, l’Accademia si apre alla città ospitando nella sua sede altri corsi che coprono diverse aree della formazione teatrale, come i corsi di recitazione in inglese per tutte le età e i livelli del progetto “Speak and Play”, a cura di Matt Szymanski, e il progetto di crescita personale attraverso l’arte teatrale “Give me back time/restituiscimi il tempo”, a cura di Stefania Maceri. Tutte le informazioni sulle proposte formative dell’Accademia in partenza sono consultabili sul sito www.accademiaproscenio.org.