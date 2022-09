Acchiappa il fantasma - Halloween per bambini al castello di Varano

Halloween per i Bambini nel Misterioso Castello di Varano!



Inizio turni alle ore 11:00, 11:20, 11:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00



Durata: circa un'ora



Da un po' di tempo il Castello di Varano è divenuto teatro di sinistri eventi: Ubertino, il fantasma che da secoli abita nella fortezza, sembra come impazzito e porta sgomento e terrore con le sue agghiaccianti urla… Quale oscuro segreto si cela dietro alla sua improvvisa follia? Altro non resta da fare che inoltrarsi nell'antico maniero infestato per indagare sull'accaduto: avrete il coraggio di varcarne la soglia?!

Un divertente evento di Halloween per bambini coraggiosi, con animazione a base di mostri, stregonerie e piccoli orrori, e tanti giochi ed enigmi da risolvere insieme, vi attende al Castello Pallavicino di Varano De' Melegari.

La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo.



La prenotazione è obbligatoria, contattateci per verificare la disponibilità del turno desiderato



Costo della manifestazione a persona:



Bambini:

- Biglietto scontato con prevendita (pagamento con bonifico alla prenotazione), fino a tre giorni prima della data dell'evento: 10 euro a persona





- Senza prevendita (pagamento in contanti alla biglietteria), per eventuali posti ancora disponibili a meno di tre giorni dalla data dell'evento : 15 euro a persona



Adulti accompagnatori: 6 euro a persona





NOTA: Una volta effettuato il bonifico, vi chiediamo gentilmente di inviarci la distinta del versamento,

per ottenere la conferma della prenotazione ed il voucher che andrà esibito presso la biglietteria del castello il giorno dell'evento.





Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni e prenotazioni:

Telefono : 327 3797253

E-Mail : castellodivarano@oltrelospecchio.com



Web : www.castellodivarano.it - www.oltrelospecchio.com