Al Castello di Bardi tutto pronto per Halloween

Onlus Diaspro Rosso, gestore dei servizi per il pubblico del Castello di Bardi, propone un ottobre ricco di magia e divertimento. Sebbene il clima fresco ha preso il posto di un clima più mite, il Castello vi consiglia:



• Sabato 29 ottobre: Visita Guidata Storica Notturna a tema Halloween.

• Domenica 30 ottobre: Halloween Night.

• Lunedì 31 ottobre: Halloween Night.

• Martedì 1 novembre: Streghe e Stregoni.



Non si ferma l’offerta della Visite Guidate Storiche Notturne con i Ghost Hunters. Visiterete il Castello in abito da sera, a lume di torcia e fra echi musicali, ammirando lo splendido panorama notturno che caratterizza il grazioso paese di Bardi, culla della Fortezza. Le nostre esperte guide vi accompagneranno in un tour arricchito dalla presenza dei Ghost Hunters: ricercatori del paranormale che vi mostreranno i dati raccolti riguardo alle presenze extrasensoriali della Fortezza. Quale location migliore della Fortezza per festeggiare degnamente la festa più paurosa dell’anno? Si comincia già sabato 29 ottobre con una Visita Guidata Storica Notturna a tema di Halloween. Nelle serate di domenica 30 ottobre e lunedì 31 ottobre avrà luogo l’evento Halloween Night, parteciperete ad un gioco di paura e adrenalina tra angoli bui e stanze segrete abitati da mostri e sinistre presenze.

Martedì 1 novembre un’intera giornata di fantasia ed intrattenimento per famiglie, magia e incanto vi stupiranno al Castello di Bardi in compagnia di maghi e fattucchiere. La Fortezza è aperta il mese di ottobre con il seguente orario: giovedì e venerdì 14.00 – 18.00, sabato e festivi 10.00 – 18.00.

Costo del ticket ordinario intero €7,00; ticket ridotto €4,50 (dai 4 ai 14 anni). I costi potrebbero variare sulla base degli eventi.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: (+39) 3801088315 o 0525733021 - info@castellodibardi.info