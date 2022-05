Al Castello di Bardi un mese di eventi

Onlus Diaspro Rosso, gestore dei servizi per il pubblico del Castello di Bardi, è lieto di annunciare una stagione ricca di eventi. Magia e mistero saranno i protagonisti nel mese di maggio:

• Domenica 1 maggio “Bardi Fantastica animazione per famiglie – Harry Potter”.

• Sabato 14 maggio Visita Guidata Storica Notturna con Ghost Hunters.

• Sabato 28 maggio Visita Guidata Storica Notturna con sottofondo musicale.

• Mercoledì 1 giugno “Escape Castle”.

• Giovedì 2 giugno “Bardi Fantastica animazione per famiglie – Mondo Disney” . Costo del Ticket ordinario intero €7,00; ticket ridotto €4,50 (dai 5 ai 14 anni). I costi potrebbero variare sulla base degli eventi. Il Castello di Bardi arricchisce la sua offerta per un mese di maggio ancora più fantastico.

Si è cominciato subito il primo giorno con Bardi Fantastica animazione per famiglie in Castello insieme ad Harry Potter e i suoi amici, un’intera magica giornata di divertimento ed intrattenimento per grandi e piccini che ha riscosso molto successo. “Velocità Perfetta” evento in memoria di Walter Belli per tutti i bikers. Partendo dal Castello, verranno ripercorsi i sentieri del territorio ove il nostro Bro andava ad allenarsi. Sabato 7 maggio ritrovo ore 8.00 presso il Castello di Bardi. Si confermano le visite guidate storiche notturne con sottofondo musicale e con Ghost Hunters, le nostre guide vi propongono un tour guidato nella fortezza in compagnia di veri ricercatori del paranormale i quali grazie a sofisticate attrezzature, rileveranno indizi occulti che i sensi umani non possono percepire.

Non dimentichiamoci dei più temerari con Escape Castle. Una corsa contro il tempo tra trabocchetti ed enigmi da risolvere per fuggire dalla Fortezza e mettersi in salvo. Maggio si conclude e si apre giugno con un altro appuntamento insieme a Bardi Fantastica e il mondo Disney. Tutta una giornata in compagnia dei più famosi personaggi Disney per divertire i bambini e i loro accompagnatori. Il nostro staff è pronto a consigliarvi come concludere al meglio la vostra esperienza al Castello, deliziandovi con le tipicità del luogo presso i locali presenti sul territorio, inoltre vi indicheremo le strutture più caratteristiche dove pernottare e i posti più suggestivi da visitare in zona. La Fortezza è aperta il mese di maggio secondo i seguenti orari: sabato e festivi dalle ore 10.00 alle ore 19.00, nei feriali dalle ore 14.00 alle ore 17.00.