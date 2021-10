Al Castello di Rocca Sanvitale di Fontanellato si festeggia Halloween

Al Castello di Rocca Sanvitale di Fontanellato (provincia di Parma)

Tour del mistero con piccoli brividi, al Castello di Rocca Sanvitale di Fontanellato! Che siate vampiri, streghe, super eroi o acchiappa fantasmi, zucchette colorate o fantasmini siete le benvenute ed i benvenuti, perché, insieme, si va alla ricerca dell’Elisir del Coraggio! Durante il vostro tour, attenti ai simboli e agli oggetti da indovinare, che permettono di ottenere l’Elisir del Coraggio! Ma attenzione ai camini! Non li frequentano solo Babbo Natale, la Befana, Cenerentola, ma anche i fantasmi! Durante la visita animata i bambini e le famiglie verranno accompagnati da due creature magiche, di sala in sala, forse proprio Jack O’Lantern in persona?

Prenotazione obbligatoria.

Quando: 31 ottobre, ore 17.30, 18.30 e 19.30

