Al Forestér: al Teatro del Tempo la vita di Antonio Cieri

Torna al Teatro del Tempo il 25 e 26 novembre alle 21 Al forestér di Matteo Bacchini, da un’idea di Savino Paparella, diretto e interpretato da Savino Paparella, con la collaborazione artistica di Elisa Cuppini. Al forestér è Antonio Cieri: soldato di leva, ferroviere, anarchico, antifascista, morto

su una collina spagnola in un giorno di aprile. Al forestér è la storia di come un ragazzo diventa un uomo. E di come un uomo diventa un uomo libero. Una storia che oggi sarebbe eccezionale: i moti di Ancona, le Barricate di Parma (di cui quest’anno ricorre il centenario), l’esilio in Francia e la guerra di Spagna. Sempre dalla parte sbagliata, dalla parte degli sconfitti.

Una vita accidentale. Una vita piena di immaginazione. La produzione firmata Teatro del Tempo sulla figura di Cieri è accidentale e piena di immaginazione: i fatti che lo hanno visto protagonista si fermano un momento prima di diventare retorica, sguardi di ferro all’orizzonte, e lasciano il posto alla storia personale di Cieri, una storia che nessuno conosce (perché di Antonio Cieri sono rimaste pochissime notizie) e che è stata immaginata mettendosi dal punto di vista di un uomo che pensava poesie. Italo Balbo, Mussolini, Francisco Franco sicuramente pensavano cose diverse. Non può

essere che così. E da qui si è partiti per raccontare la vita di un uomo che credeva nella vita: una vita libera. Forestiero dappertutto, a casa in ogni luogo.

Prenotazione obbligatoria: 340 3802940

venerdì 25 e sabato 26 novembre 2022, ore 21.00

AL FORESTÉR

di Matteo Bacchini

da un’idea di Savino Paparella

diretto e interpretato da Savino Paparella

collaborazione artistica Elisa Cuppini

disegno luci Emiliano Curà

progetto sonoro Dario Andreoli

registrazioni audio Massimiliano Sacchetti

voci Giancarlo Ilari, Carlos Fernández Gil, Simonetta Checchia,

Antonio Buccarello, Dario Andreoli, Marco Musso

produzione Teatro del Tempo | 2014