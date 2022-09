Al Settembre Gastronomico torna la pizza: "Utilizziamo prodotti della filiera"

Dopo il successo delle scorse edizioni, sotto i Portici del Grano in Piazza Garibaldi, è tornato il Bistrò del Settembre Gastronomico che vede anche quest’anno la partecipazione di importanti gruppi aderenti ad Ascom: i ristoranti di FIPE e del Parma Quality Restaurants, i Torrefattori di Parma, il Gruppo Parmense Pizzerie di Qualità, il Gruppo Gelatieri Artigianali. “Il valore aggiunto di questo ristorante temporaneo – commenta il Presidente FIPE Parma Ugo Bertolotti è proprio la collaborazione tra le diverse categorie: un lavoro di squadra che permetterà al pubblico di assaggiare creazioni sempre diverse che spaziano dai piatti del ristorante, alle pizze, dal gelato al caffè. In particolare i martedì saranno dedicati alla cucina al femminile con le interessanti proposte dei nostri Martedì in Rosa.”

“Siamo presenti al Settembre Gastronomico – ha aggiunto Lino Alberini, Presidente del Gruppo Torrefattori di Parma – con miscele premium per garantire ai clienti la possibilità di assaggiare il meglio delle produzioni locali. Durante questo mese, infatti, ogni tre o quattro giorni sarà possibile bere un caffè differente delle nostre Torrefazioni”.

Il giovedì invece è il giorno del gelato e della pizza con gli impasti e le creazioni del Gruppo Parmense Pizzerie di Qualità. “E’ un piacere tornare anche quest’anno – sottolinea il Presidente del Gruppo Parmense Pizzerie di Qualità Enzo De Santis. Utilizziamo i prodotti della filiera per mettere in risalto le peculiarità della Food Valley, il tutto da gustare su pizze realizzate e sfornate sul momento”. E dopo la pizza, i gusti speciali del gelato di Ciacco per concludere il pasto in dolcezza.