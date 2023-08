Al via da venerdì 25 agosto a Sissa Trecasali la 3ª edizione di Scorre-Il Festival

Al via, venerdì 25 agosto, la 3ª edizione di SCORRE – IL FESTIVAL, un "fiume" di imperdibili appuntamenti che ripercorre le rive del Po. Il festival inizierà il 25 e il 26 agosto a SISSA TRECASALI (Parma) per poi proseguire l’1, il 2 e il 3 settembre a BONDENO (Ferrara) e l’8, il 9 e il 10 settembre a BORETTO (Reggio Emilia).

Gli eventi in programma condividono l’obiettivo di promuovere l’aggregazione dei cittadini in un’atmosfera festosa e culturale e di sensibilizzare il pubblico su tematiche attuali, immergendosi nella bellezza dei paesaggi del fiume Po. Attraverso la valorizzazione del territorio fluviale e delle sue caratteristiche paesaggistiche naturali, il festival promuove una maggiore consapevolezza e considerazione delle risorse ambientali, incoraggiando il coinvolgimento dei cittadini.

«Ospitare, per il terzo anno consecutivo, Scorre il Festival a Sissa Trecasali - commenta il sindaco Nicola Bernardi - è motivo di grande orgoglio per la nostra Amministrazione comunale. L’appuntamento lega due elementi identitari del nostro territorio come il fiume Po e la musica popolare da ballo. Il Comune di Sissa Trecasali di concerto con la Provincia di Parma e la Regione Emilia-Romagna è impegnato a sostenere tutte le proposte volte a sostenere la candidatura per l’inserimento del liscio nella lista italiana del patrimonio immateriale riconosciuto dall’Unesco».

SCORRE – IL FESTIVAL parte il 25 agosto a Sissa Trecasali (Parma) in riva al Po con la presentazione ed esposizione nel Municipio di Sissa Trecasali della mostra fotografica “I colori del Po” a cura di Pier Luigi Fagioli e Alex Monogawa (inizio evento ore 18.30 – ingresso gratuito). La serata continuerà nell’area Lo Storione - Torricella di Sissa con il concerto dell’Orchestra Italiana Gianmarco Bagutti (inizio concerto ore 21.00 – ingresso gratuito).

Il giorno seguente, il 26 agosto, l’area Lo Storione - Torricella di Sissa ospiterà due eventi. Si inizierà alle 18.30 con la presentazione “Guida ai musei del Po”, in cui interverranno Lucio Braglia, giornalista e collaboratore per le Guide de La Repubblica, Tobias Jones, giornalista, scrittore e autore de “Il cuore oscuro dell’Italia” e Patrizia Magnani, Presidente Pro Loco Sissa Trecasali. La sera, (ORARIO) invece, salirà sul palco la Mirko Casadei Popular Folk Orchestra, con il tour “Ciao Mare”: il repertorio e le scenografie faranno immergere il pubblico in un viaggio di cui la vacanza, l’allegria, la spensieratezza e il divertimento saranno gli ingredienti principali (inizio concerto ore 21.00 – ingresso gratuito).