Al via dal 9 marzo l'ottava edizione di primavera del Teatro nel Taro

Il Teatro nel Taro 2023 si tuffa in un viaggio nella natura. Ad aprire l'ottava edizione della rassegna di primavera del Teatro Comunale A. Tanzi di Felegara sarà Paolo Cognetti giovedì 9 marzo alle 21 con "Montagne metafore di viaggi. La natura esperienza e astrazione (ingresso a 10 euro). Gli appuntamenti proseguiranno con due incontri ad ingresso gratuito per avvicinarsi alla Natura e seguire la propria natura: per viaggiare dentro e fuori da sé stessi. Venerdì 24 marzo Pier Francesco Ferrari, neuroscienziato ed etologo, direttore di ricerca presso l’Istituto di Scienze cognitive CNRS di Lione racconterà la vita emotiva degli animali e come le emozioni muovano gli uomini e tutto quello che vive in Natura. Emanuele Fior, Giovedì 30 marzo alle 21 svelerà cosa lega la mandibola dello squalo al volo della farfalla, il nuoto del delfino alle righe della zebra: cioè come tutto in natura abbia un senso. Un viaggio epico ed esistenziale è quello che racconterà con “Ancora in vespa da Milano a Tokyo” Fabio Cofferati giovedì 13 Aprile alle 21. Mentre Bernardino Bonzani, Carlo Ferrari e Franca Tragni vi invitano a "La gita" venerdì 28 aprile alle 21 (ingresso 15 euro adulti e 10 euro bambini). Info e prenotazioni: teatrotanzi@comune.medesano.pr.it 0525/422790. La rassegna è promossa dal Comune di Medesano con il contributo della Fondazione Cariparma. Il ricavato delle serate sarà devoluto all'Associazione per la ricerca e prevenzione oncologia. La rassegna è curata da Ottotipi Spaccio d'Arte.