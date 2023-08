Al via il primo weekend di Tutti Matti per Colorno

Il Cirque Bidon è già arrivato in paese e gli spettacoli sono in scena fino a domenica 3/09: ultima occasione per incontrare in Italia questo leggendario circo che da più di 40 anni si sposta su carrozze trainate da cavalli. Altre artiste e artisti sono arrivati; i tendoni, i palchi, la biglietteria sono allestiti… Insomma tutto è pronto per dare il via venerdì 01/09 pomeriggio al primo weekend di Tutti Matti per Colorno, festival internazionale di circo contemporaneo, teatro e musica all'aperto giunto quest’anno alla sua XVI edizione. Un weekend che si preannuncia pieno di sorprese, di spettacoli imperdibili e di concerti trascinanti: in prima nazionale arrivano arrivano dalla Catalogna i folli e talentuosi clown Los Galindos con il nuovissimo e caustico MDR - mort du rire / Morto dal ridere, che farà letteralmente morire dal ridere il pubblico - dai 12 anni; sempre in prima nazionale ma ormai di casa a Colorno la compagnia olandese De Stijle Want offrirà per la prima volta al pubblico italiano l’esperienza il nuovo The Greatest Show on Earth: una performance che come è nel loro stile spiazzerà e divertirà gli spettatori per pochi ma indimenticabili minuti. E ancora per la prima volta in Italia, si aggirerà per le strade di Colorno la gigantesca marionetta Chamôh - un cammello di 4,80 m dei francesi Paris - Benares, da seguire divertendosi nel suo viaggio strabiliante e poetico, dalle sonorità mediorientali. Altri spettacoli da non perdere: Ying Zero della compagnia francese Monad, che sabato e domenica offrirà un momento di poetica ed estatica sospensione, fondendo la giocoleria con la danza dei dervisci; Mentir lo minimo della compagnia franco-spagnola-argetina-italiana Alta Gama porterà la bicicletta acrobatica e il pubblico al centro della scena, insieme, al tramonto, per indagare il limite tra verità e finzione. Infine ultime tre repliche del mitico Cirque Bidon a chiudere un tour di più di 3 mesi in tutta l’Emilia Romagna. Sono poi ben 8 gli spettacoli a ingresso libero e a cappello, con offerta finale, selezionati nel programma della Scena OFF: Teatro del Sottosuolo, Compagnia Aga, Andrea Farnetani, IlTrioCirc, Luca Regina, Francesca Mari, Prise de Pied, PEM – Cantagiro. Ogni sera poi la giornata si concluderà con un concerto a ingresso libero e gratuito. Suoneranno sul palco il venerdì SopaLoca, il sabato i Sonido del Monte, la domenica l’ormai padrone di casa Roberto Esposito. Inoltre tornano a deliziare il pubblico, le attrazioni divenute fisse del Festival: il pianoforte volante de La Dinamica del Controvento, che gira senza sosta a mezz’aria in una giostra d’altri tempi, e i rimedi letterari Bottega SchmidLap capaci di guarire ogni male a colpi di gialli, fantasy, biografie e poesie. A queste anche quest’anno si affiancano i giochi furbi di Orso Ludo. Alla programmazione ufficiale come ogni anno si aggiungono poi numerose altre attrazioni, per soddisfare tutti i gusti: il consueto mercatino dell’artigianato per due weekend con stand di tutta Italia, le proposte di street food di qualità, i due bar con la birra del Festival del Birrificio Farnese a cui si affianca quest’anno anche il vino del Festival in collaborazione con Tùras cantina liquida.