Al via l'iniziativa Estate al Borgo

Torna l’iniziativa “Estate al Borgo”, promossa da Federmoda e Fipe Parma aderenti ad Ascom, per incentivare lo shopping estivo a Borgotaro. Tutte le domeniche, dal 17 luglio al 21 agosto, visitando uno dei negozi Federmoda che aderiscono all’iniziativa, riconoscibili grazie alla locandina dedicata, verrà consegnato un buono del valore di 5€ da spendere in uno dei bar e locali aderenti, riportati nel retro del buono stesso.

Non solo: i negozi del settore moda insieme al buono allegheranno un ulteriore voucher con uno sconto del 10%, spendibile dal 01/10/22 al 30/10/22 sulle nuove collezioni Autunno/Inverno 2022-23. “Abbiamo pensato a questo progetto - spiega Giordano Manfredi, ideatore dell’iniziativa, consigliere Federmoda Parma e Presidente Gruppo Giovani Ascom – perché agosto è uno dei mesi in cui il nostro paese vede più movimento: le persone si spostano, arrivano più turisti e questa iniziativa vuole accoglierli nel miglior modo possibile e al contempo sostenere la rete commerciale del territorio. Abbiamo avuto un ottimo riscontro da quasi tutti i commercianti del Borgo.” “Sono felice dell’ampia partecipazione al progetto anche dei pubblici esercizi – commenta Ugo Bertolotti, presidente di FIPE Parma – crediamo che questa sia la dimostrazione di come la collaborazione e la sinergia tra imprese possa stimolare iniziative nuove, concrete ed efficaci”.

“L’idea – aggiunge Filippo Guarnieri, Presidente Federmoda Parma –è dunque quella di portare movimento, far conoscere i pubblici esercizi e i negozi moda del paese invitandoli a tornare nei mesi successivi, per incentivare lo shopping nel negozio di vicinato da sempre presidio economico e sociale dei centri storici.” A partecipare all’iniziativa anche la Delegazione Ascom di Borgotaro, rappresentata nella foto da Maria Laura Tambini e Giordano Manfredi, che invita visitatori e clienti a trascorrere le domeniche d’estate al Borgo per riscoprire il centro storico, i suoi locali in cui fare una colazione o degustare un aperitivo, e i suoi negozi moda. L’iniziativa è valida nelle domeniche dal 17 luglio al 21 agosto, fino ad esaurimento disponibilità buoni.