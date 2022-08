Al via la XV edizione di Tutti Matti per Colorno

Prende il via venerdì 26 agosto alle ore 18 e prosegue sabato 27 e domenica 28 - e di nuovo poi nel weekend successivo, 2, 3 e 4 settembre -, sempre dal pomeriggio a tarda sera, la XV edizione di Tutti Matti per Colorno, festival internazionale di circo contemporaneo, teatro e musica all’aperto che trasforma la cittadina ducale nella capitale italiana del circo contemporaneo internazionale, la sua splendida Reggia, il suo incantevole Giardino, la piazza e le vie del centro.

Anche quest’anno la programmazione prevede importanti compagnie internazionali e alcune proposte italiane di alta qualità. Si muove tra Francia e Marocco la compagnia di acrobati Colokolo che arriva a Colorno con lo spettacolo Chouf le Ciel! (Giardino della Reggia, venerdì 26 ore 22.30, sabato 27 ore 21.00, domenica 28/08 ore 18.30, ingresso a pagamento), un mélange elettrizzante di acrobazia, giocoleria e hip hop su musiche tradizionali. Sei uomini, cinque paia di pantaloni e un vestito; i canti popolari, un matrimonio marocchino senza sposa e tanti voli a nove metri di altezza, vertiginosi, al limite del possibile. Anche la Spagna quest’anno sarà presente al Festival, rappresentata da 2 compagnie: la compagnia Altagama con lo spettacolo Mentir lo mínimo (venerdì 26 ore 19.15, sabato 27 ore 19.00, domenica 28/08 ore 19.30, Giardino della Reggia Ducale, ingresso a pagamento) racconta un viaggio minimalista, che unisce musica, teatro e circo e stupirà il pubblico con straordinari numeri sulla bicicletta acrobatica.

Altra compagnia spagnola in arrivo è Faltan7 con lo spettacolo Express (a Colorno 26 e 28/08 ore 21.00 e 27 agosto ore 22.30 - Cortile della Reggia; a Montechiarugolo 31/08 e 01/09, ore 21.30, ingresso a pagamento), dove l'umorismo si combina con diverse discipline circensi, in cui spiccano i numeri di acrobatica con porteur al femminile, palo cinese, scala, verticali. Una creazione realizzata collettivamente da un giovane gruppo di acrobati della scuola di circo Carampa di Madrid. Continuerà a girare ogni giorno l’ormai tradizionale carosello musicale.

La dinamica del controvento, installazione interattiva che invita i passeggeri a salire a bordo di un tappeto volante, cullati dalle note di un pianoforte suonato dal vivo da Irene Michailidis (ideazione Julien Lett, coproduzione Teatro Necessario, Tutti Matti per Colorno e Compagnie Grandet Douglas, con il sostegno dell’Institut français e Fondazione Nuovi Mecenati). Novità da esplorare in piazza e da seguire nel suo percorso in giro per il paese è quella di Bottega Schmidlap (venerdì 26 alle ore 18.00, sabato 27 alle ore 17.30, domenica 28 agosto alle ore 16.30) che con la sua carrozza di Rimedi Letterari Ambulanti curerà ogni male, soddisferà ogni richiesta, sfamerà la fame della mente e del cuore con proposte librarie di qualità e sorprese editoriali.