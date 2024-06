Al via la XVII edizione di Tutti Matti per Colorno

Oltre ogni limite. Oltre ogni immaginazione. Oltre l’impossibile… Un’intensa estate di circo contemporaneo si profila all'orizzonte con la XVII edizione di Tutti Matti per Colorno e la IX di Tutti Matti in Emilia, rispettivamente festival e rassegna internazionali, realizzate da Teatro Necessario Circo - Centro Nazionale di Produzione di Circo Contemporaneo, in sinergia con numerose istituzioni pubbliche e realtà private del territorio: dal 13 luglio all’8 settembre, centinaia di spettacoli andranno in scena in 7 Comuni della Provincia, con alcune importanti prime nazionali, per ben 15 giornate di spettacolo, inclusa la sei giorni di Colorno in cui la programmazione invade pacificamente la cittadina ducale trasformandola nella Capitale del Circo Contemporaneo per 2 weekend di spettacoli, musica, mercato, buon cibo, laboratori.

Il calendario presenta alcune fra le più interessanti compagnie della scena internazionale con spettacoli mai visti in Italia, tra circo, performance interattive, spettacoli itineranti, teatro di figura, installazioni nello spazio pubblico: si comincia con un’anteprima a ingresso libero a Felino il 13 luglio, si prosegue poi con le serate del 15 agosto a Parma, del 16 e 17 a Collecchio, del 18 a Sala Baganza e del 20 a Ragazzola, per poi arrivare ai due weekend di Colorno, 30, 31 agosto e 1 settembre (con anteprima il 29 agosto), a seguire 6, 7, 8 settembre, con la tradizionale deviazione verso Montechiarugolo il 3 e 4 settembre.

Il Festival e la Rassegna sono realizzati da Teatro Necessario Circo - Centro Nazionale di Produzione di Circo Contemporaneo e Ass.Tutti Matti per Colorno con Comune di Colorno e Provincia di Parma, con il prezioso sostegno di Regione Emilia-Romagna, Ministero della Cultura, Unione Europea/Creative Europe e con il contributo di Comune di Felino, Comune di Parma, Comune di Collecchio, Comune di Sala Baganza, Comune di Montechiarugolo e Teatro di Ragazzola. Sostengono le manifestazioni Fondazione Cariparma, Fondazione Nuovi Mecenati/Institut Français d’Italie à Rome. Sponsor: Conad Centro Nord e Centro Commerciale Colorno, Gas Sales Energia. A questi si affiancano numerosi sponsor locali e sponsor tecnici oltre ad associazioni del territorio.

Un Oltre quello di Tutti Matti per Colorno e Tutti Matti in Emilia inteso non solo come sconfinamento e traiettoria verso nuove dimensioni e spazi da esplorare, ma anche come superamento di barriere mentali e fisiche, in un’ottica inclusiva e accessibile: il circo contemporaneo è l’arte che più di tutte forse riesce a portare oltre il suo pubblico, valicando i limiti del reale, del possibile, sconfiggendo la gravità e sfidando i corpi, contro ogni pregiudizio.

TUTTI MATTI PER COLORNO 2024 - XVII edizione

A Tutti Matti per Colorno ciascuno potrà andare oltre e scoprire territori insoliti e inesplorati. Le 7 giornate di spettacolo, inclusa l’anteprima gratuita del 29 agosto, vedranno andare in scena ben 45 proposte, tra circo contemporaneo, teatro di figura, teatro urbano, installazioni e musica dal vivo, di cui 5 in prima nazionale: oltre 100 artiste e artisti in scena su 15 palchi disseminati nel Giardino Ducale, nel Cortile della Reggia e nei borghi del centro storico di Colorno. Come sempre l’ingresso al Festival è a offerta libera e consapevole e la programmazione è per la maggior parte a ingresso libero senza prenotazione con solo 7 spettacoli a pagamento (in vendita online dal 24 giugno o in biglietteria a Colorno dal 27 agosto presso la Conad - Centro Commerciale di via Pasini, modi, luoghi e orari sul sito).

In prima nazionale: Le Doux Supplice con En attendant le grand soir, un contagioso inno al ballo innescato attraverso il movimento di otto acrobati e danzatori, accompagnati da un ironico DJ, tra acrobazie e coreografie che trascineranno il pubblico in una dance hall condivisa; a sfidare le leggi di gravità saranno i pluripremiati acrobati e giocolieri Les Acrostiches con ExCentriques, che con il loro monoruota elettrico non si fermeranno davanti a nulla; la compagnia Mauvais Coton porta in scena Culbuto, una performance vertiginosa, audace e divertente, piena di poesia, in cui un acrobata in cravatta gioca con l’equilibrio e l’attrazione verso la terra; felicissimo ritorno quello degli acclamati Les P’tits Bras in Vent d’Ouest, nuova creazione della compagnia che porta in scena nel suo stile le acrobazie mozzafiato di sei artisti, rivisitando il mito del vecchio West; altro speciale ritorno è quello degli ormai mitologici Cirque Inextremiste, che dopo aver lasciato la sedia a rotelle di Extrêmités, tornano sul palco alla guida di un mini escavatore nello spettacolo Extension, dando vita ad una nuova e folle avventura. Prima regionale (in scena anche a Montechiarugolo il 3 e 4/09) è Poi della compagnia spagnola D’es Tro: la storia di un uomo intrappolato dall’effetto delle sue trottole.

Altri spettacoli da non perdere: il ritorno di Paris Bénarès, che si aggirerà di nuovo per le strade del Festival, riportando a Colorno il suo cammello gigante Chamôh, accompagnato questa volta da Oisôh, un grosso e comico uccello dal lungo becco. E tornano a deliziare il pubblico, le attrazioni del Festival: i giochi intelligenti costruiti con materiali di riciclo dei catalani Guixot de 8; il pianoforte volante de La Dinamica del Controvento, che gira senza sosta a mezz’aria; il carrozzone dei rimedi letterari della Bottega SchmidLap; a questi si affianca il delizioso Samovar di Officina Oceanografica Sentimentale, spettacolo per sette viaggiatori alla volta in una magica roulotte/teatro.

LA SCENA OFF

Sono più di 20 gli spettacoli della Scena OFF, proposte a ingresso libero con offerta consapevole finale, selezionate in primavera attraverso un bando pubblico a cui ogni anno applicano più di 200 compagnie. Il pubblico potrà applaudire il talento di Teatro Medico Ipnotico, Collettivo Lambe Lambe, Sol Lavitola, Nina Theatre, Compañia Rampante, La Volada, Clap Clap Circo, Brunitus, Gianluca Gerlando Gentiluomo, Danzankó, Martin Fedyna guitar, Cikale Comic Vocal Trio, La Fabiola, Hilarilar Marionetas, Ermelinda Coccia, Tuga, Bardo Teatro Físico, A Tope, Simone Romanó, Otto Panzer, Cikale Comic Vocal Trio, Minutera Itinerante alla Deriva.

LA MUSICA DAL VIVO

Ogni sera, come da tradizione, la giornata si conclude con un concerto, a ingresso libero e gratuito: qui la musica dal vivo riunisce tutte e tutti nell’area circo sotto il grande palco nel Giardino. A suonare nell’Area Feste, e in alcuni casi anche per le strade di Colorno, saranno nel primo weekend i Dobranotch, gruppo klezmer e jiddish, che ha iniziato la propria avventura 20 anni fa in Francia, ora basato in Germania: da anni si ritrova errante per le strade e ospite nei più importanti festival d’Europa; i Savana Funk, gruppo bolognese di grande successo, con uno stile composito fatto di funk, rock, blues e afrobeat, recentemente ospite di Propaganda Live, del grande palco del Concerto del Primo Maggio e di diverse tappe del Jova Beach Party; la Madalitso Band, che a sua volta è si è esibita sui palchi più prestigiosi del mondo, i cui musicisti sono considerati dei veri profeti musicali in Malawi. Nel secondo weekend spazio ai Bandakadabra, che con il groove ipnotico della techno e la potenza dei fiati riescono a trasformare, con la loro fanfara urbana, qualsiasi luogo in una dance hall; North East Ska Jazz Orchestra, big band di 16 elementi nata con l’intento di unire persone attive nel panorama della musica giamaicana e afroamericana; Sibode Dj, inventore dell’Electro-Bobalin, padrone assoluto delle onde sonore che gestisce da solo, live, con loop station, voce, tromba, beatbox, tastiere fiche. In entrambi i weekend, poi, la scena musicale del dopofestival sarà tutta per l’ormai mitico padrone di casa: il talentuoso pianista Roberto Esposito, che da anni è atteso dal pubblico per festeggiare insieme le lunghe notti del Festival.