"Alberi e città": passeggiata del comitato Cittadella per parma

A presentare l'incontro sarà l’arboricoltore Stefano Lorenzi che parlerà di cura del patrimonio verde della città



Appuntamento venerdì 29 aprile, alle 18.00, al Parco della Cittadella con Stefano Lorenzi, arboricoltore ETW. L’iniziativa, organizzata dal Comitato “Cittadella per Parma” e dalla lista civica “Per Parma 2032” si propone di trovare soluzioni per l’abitabilità delle città del futuro, indicando gli alberi come presidi sanitari. “Un’amministrazione attenta - spiega la presidente del Comitato Isabella Grassi - deve imparare a comprendere i ‘tempi’ degli alberi e creare un clima di cura e di convivenza con il verde pubblico, che in questi anni è mancato. L’incontro sarà l’occasione per ascoltare i consigli e le esperienze di Stefano Lorenzi, esperto del settore”. Il ritrovo è alle 18.00 all’ingresso della Cittadella, per poi proseguire con una passeggiata nel Parco. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente sulla pagina Facebook del Comitato “Cittadella per Parma”.



Stefano LORENZI in una passeggiata nel Parco della Cittadella coinvolgerà i presenti per far capire loro come curare e far convivere essere umani e alberi in città non è sempre facile...per gli alberi.

Loro ci donano un innumerevole lista di benefici anche sconosciuta ai più, e noi li consideriamo un inutile costo.

La realtà è che dobbiamo cominciare a valorizzarli come fossero dei veri e propri presidi sanitari.

Sono una delle pochissime soluzioni possibili per rendere abitabili le città del futuro

Servono “AZIONI CONCRETE” sottolinea l’arboricoltore e precisa come “in città un'amministrazione debba imparare a comprendere i tempi degli alberi.”

Non basta affidarsi ai propri tecnici, proprio perché alberi ed arboricoltura sono in continua evoluzione bisogna ascoltare chi con gli alberi ci lavora tutti i giorni.

Poiché gli alberi non sono solo chioma ma anche e soprattutto radici e anche quelle vanno gestite con programmazione e competenze.

Azioni reali:

- programmare ed integrare i progetti edili o stradali con la consulenza di arboricoltori certificati

- usare materiali traspiranti per pavimentare ed asfaltare

- potature frequenti e rispettose delle architetture delle chiome

- no capitozzatura

- valorizzazione della biodiversità in città

- corridoi per impollinatori

- attenzione ai cicli dell'avifauna

- valorizzazione dei predatori notturni

- attenzione alla gestione del suolo con azioni di decompattamento periodiche e frequenti



E’ stato creato anche un evento facebook

https://www.facebook.com/events/764363668308362 che verrà tenuto aggiornato.



Il Comitato Cittadella per Parma e Perparma 2032 invitano cittadinanza e amministratori attuali e futuri.