Torna la quarta edizione di “Alé Parma Sport Festival”, manifestazione sportiva pensata per i ragazzi e le ragazze di tutte le età, con la possibilità di provare oltre quaranta discipline sportive, in programma sabato e domenica prossimi al Parco della Cittadella. Ne hanno parlato questa mattina, in una conferenza stampa nella sala di Rappresentanza in Municipio, l'Assessore allo Sport Marco Bosi; Antonio Bonetti, Delegato provinciale CONI ed Elena Turci, Dirigente Settore Sport. Erano presenti anche l’Assessora alla Comunità Giovanile Beatrice Aimi e i referenti e le referenti degli enti di promozione ed associazioni sportive coinvolti nel progetto. “Ritorna il Festival dello Sport in Cittadella, un evento sempre più atteso da famiglie e bambini. Le scorse edizioni del Festival hanno riscosso un grande successo e anche quest’anno ci aspettiamo una festosa invasione di bambini e bambine, ragazzi e ragazze che arriveranno al parco per conoscere e provare oltre quaranta discipline sportive presenti.”, ha dichiarato l’Assessore Marco Bosi.

Il Delegato provinciale CONI Antonio Bonetti ha ringraziato il Comune per questo progetto che intende avvicinare i giovani allo sport e ha aggiunto: “A Parma, in questo momento, ci sono eventi sportivi di eccellenza e questo ci dà l’occasione di rimarcare che il raggiungimento di livelli sportivi ragguardevoli è possibile grazie all’attività di avviamento allo sport, come il Festival del prossimo weekend”.

“Il Comune di Parma Settore Sport ha lavorato con le associazioni e le società sportive perché nell’edizione di quest’anno di Alé Parma Sport Festival si potesse dare rilevanza non solo allo sport come benessere, ma anche come opportunità di aggregazione per gli adulti e, soprattutto, per i giovani. In quest’ottica abbiamo pensato a una chiusura del festival in musica, una serata con i giovani e per i giovani.”, ha dichiarato la Dirigente Elena Turci. Conad Centro Nord si riconferma main sponsor del Festival. “Abbiamo da sempre una forte vocazione territoriale che si declina anche a supporto dello sport giovanile. Questo Festival fin da subito ne interpreta tutti i migliori intenti dando la possibilità a tutti di fare sport e di scoprirne nuovi, lasciando lo spazio ai bambini e le bambine di seguire la propria individualità.”, sostiene Dina Barotti, membro del Cda di Conad Centro Nord. “Allo stesso modo, durante il Festival, abbiamo pensato ad un gioco che permetterà di avere una merenda Verso Natura Conad o altri gadget per stimolare i ragazzi a provare più sport e per abbinarvi una corretta e sana alimentazione.” Promosso dal Comune di Parma, Alé Parma Sport Festival vuole avvicinare i giovani al mondo dello sport e contrastare il fenomeno dell’abbandono dell’ attività motoria, proponendo tante attività, per tutti i gusti. I ragazzi e le ragazze, infatti, potranno scoprire oltre quaranta discipline sportive, tra le quali: sci d’erba, tiro con l’arco, basket, arrampicata, boxe, judo, pallavolo, taekwondo. Il programma prevede anche incontri, organizzati sotto la Pergola de Lostello, ed esibizioni sulla pedana collocata al centro del campo centrale della Cittadella. Sono oltre cinquanta le associazioni e le società sportive che saranno a disposizione dei partecipanti nel pomeriggio di sabato e alla domenica, per promuovere lo sport a tutto campo e per intrattenere piccoli e grandi, con tante proposte divertenti. Il sabato mattina sarà dedicato, in particolare, alle scuole: sono già quasi duemila gli studenti delle secondarie di primo e secondo grado che si sono prenotati per partecipare. Nella giornata di domenica, a completare la grande festa dello sport, sarà presente l’associazione Parma Calciobalilla che porterà i mitici biliardini; nell’area band, dalle 19 alle 24, è in programma una serata di divertimento coi ragazzi di “Tüt Sarè”, musica dal vivo e dj set; nell’area food ci saranno stand gastronomici, torta fritta e salumi. Alle 18, inoltre, è previsto l’arrivo all’area food dei numerosi gruppi di cammino organizzati che, partendo da diversi punti della città, arriveranno al Festival. L’iniziativa è promossa dal Comune di Parma in collaborazione con gli Enti di promozione sportiva: CSI, UISP, AICS, US ACLI, CSEN e col patrocinio del Coni, dell’Università di Parma, dell’Ufficio scolastico provinciale, della Regione Emilia-Romagna, in occasione della Settimana Europea dello Sport. Gli Sponsor dell’iniziativa sono Conad e Laumas, insieme ad Iren, sponsor tecnico.

Alé Parma Sport Festival è in programma al Parco della Cittadella, sabato 23 settembre, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, e domenica 24, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 24. Il programma completo è disponibile sul sito: www.parmasportfestival. com

In caso di forte e prolungato maltempo la manifestazione verrà sospesa.