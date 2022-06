Alessandro Bergonzoni al Festival della Lentezza di Colorno

“La Porta accanto” – tema dell’8° edizione del Festival della Lentezza – si apre per dare il benvenuto a un grande artista, Alessandro Bergonzoni che, con la sua comicità surreale sarà il protagonista dell’ultima serata del festival, domenica 19 giugno. Nella splendida cornice del cortile della Reggia di Colorno, a una manciata di km da Parma, alle 21.30 andrà in scena lo spettacolo “Trascendi e sali”, suo quindicesimo debutto teatrale. Uno spettacolo dove il disvelamento segue e anticipa la sparizione, dove la comicità non segue obbligatoriamente un ritmo costante e dove a volte le radici artistiche vengono mostrate per essere subito sotterrate di nuovo. "Trascendi e sali" come vettore artistico di tolleranza e pace, colmo di visioni che, magari, riusciranno a scatenare le forze positive esistenti nel nostro essere.

A questo link si può acquistare il biglietto: https://www.vivaticket.com/it/ ticket/alessandro-bergonzoni- trascendi-e-sali/180479



Il Festival della Lentezza, in programma dal 17 al 19 giugno 2022 tra gli splendidi cortili, le sale, il giardino della Reggia di Colorno (PR), che propone 3 giorni di incontri, laboratori, concerti, spettacoli, libri, mostre per grandi e piccoli, senza barriere tra artisti e pubblico, è promosso dall’Associazione Comuni Virtuosi con l’Associazione Turbolenta, in collaborazione con il Comune di Colorno, la Provincia di Parma e con il patrocinio della Regione Emilia Romagna.

Il programma completo della manifestazione è sul sito www.lentezza.org



Link cartella immagini: https://bit.ly/ IlFestivaldellaLentezza



Per informazioni: Festival della Lentezza

Tel. 338 4309269

Email: festivalentezza@gmail.com

Sito web: https://lentezza.org