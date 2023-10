Alessandro Preziosi dà voce alle lettere del Verdi

Alessandro Preziosi dà voce alle lettere del Maestro in Letteralmente Verdi, la nuova commissione del Festival Verdi realizzata da Società dei Concerti di Parma, in prima assoluta al Teatro Regio di Parma venerdì 13 ottobre 2023, alle ore 20.00. Le vicende legate alla composizione de Il trovatore, dalla scelta del soggetto alla messa in scena, sono il filo conduttore delle lettere affidate alla voce dell’attore napoletano, accompagnato dalle musiche dall’opera interpretate da Massimo Mercelli al flauto e Giampaolo Bandini alla chitarra. “Nella corrispondenza fra Verdi e Cammarano per la composizione del Trovatore – spiega lo studioso verdiano Giuseppe Martini, che ha selezionato per l’occasione le lettere – c’è tutt’una commedia di dubbi e puntualizzazioni fra due professionisti che comunque si volevano e bene e si rispettavano”. Dalla scelta del soggetto, che Verdi definiva bellissimo; immaginoso e con situazioni potenti, alla complicata messa a punto del libretto (Voi non mi dite una parola se questo dramma vi piace – scriveva Verdi a Cammarano nell’aprile 1851. Se voi non eravate del mio parere perché non mi avete suggerito altro argomento? Per questo genere di cose è bene che poeta e maestro sentano all’unissono!), fino alla malattia e alla morte prematura di Cammarano, Il trovatore vide Verdi impegnato per quasi due anni: è così che è nata una delle opere più popolari di tutti i tempi, portata in scena con enorme successo al Teatro Apollo di Roma il 19 gennaio 1953. Lasciando il compositore stremato: Eccomi di nuovo nel mio deserto – scriveva a Clara Maffei pochi giorni dopo dalla pace di Villa Sant’Agata – e sgraziatamente per pochi giorni. Sono stanco assai del viaggio e mi tocca di nuovo lavorare! Dicono che quest’Opera sia troppo triste e che vi sieno troppe morti ma infine nella vita tutto è morte!

