Alessandro Sgobbio: Piano Music al Parmajazz Festival

Appuntamento sabato 5 novembre presso la Casa della Musica di Parma (ore 20:30) per il concerto del compositore e pianista Alessandro Sgobbio che torna a concentrarsi sul suo strumento con una performance per pianoforte solo dal titolo Piano Music, una raccolta autobiografica di dediche pianistiche (Ingresso: Intero € 10,00 / Ridotto € 5,00*).

Il repertorio dell’album include composizioni “classiche” tratte dai suoi recital solisti, ma anche brani inediti scritti da Sgobbio durante i recenti tempi pandemici. Realizzato su un magnifico Pianoforte Fazioli F278, Piano Music è stato registrato, missato e masterizzato da Stefano Amerio presso gli Studi Artesuono (Cavalicco, UD).

“Che esperienza unica e magnifica potersi sedere al pianoforte, chiudere gli occhi e intonare una dedica musicale per una persona, un popolo, un luogo. Ogni brano è come un breve diario di viaggio, nel quale il compositore e l’ascoltatore possono incontrarsi, meditare, coesistere e scrivere assieme una storia sempre nuova.”

Fireflies è dedicato agli amati genitori del pianista, Atma Mater è dedicato al compositore, pianista e suo mentore Misha Alperin e Third Ward è ispirato alla memoria e al retaggio di George Floyd.

Compositore, pianista e produttore, Alessandro Sgobbio persegue un personale percorso creativo caratterizzato da composizioni, improvvisazioni ed esplorazioni musicali incentrate sul tema della spiritualità. Formatosi presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma e la Norges Musikkhøgskole di Oslo, pubblica 13 album in qualità di leader / co-leader.

Sgobbio è attualmente in tour per la promozione del nuovo album solista “Piano Music”.

ParmaJazz Frontiere Festival, giunto quest’anno alla sua XXVII edizione, è l’appuntamento annuale con la frontiera dei suoni e le proposte elaborate dal direttore artistico Roberto Bonati. Fra il 17 Settembre e il 6 Novembre la città di Parma e i suoi luoghi quali Casa della Musica, Complesso Monumentale della Pilotta-Teatro Farnese e Voltoni del Guazzatoio, Ridotto del Teatro Regio, Abbazia Di Valserena-CSAC, Ape Parma Museo, Lenz Fondazione, Dallara Academy, Associazione Remo Gaibazzi, verranno attraversati dalle suggestioni di un mix calibrato tra grandi ospiti, nuove scoperte e produzioni del Festival. Centrali in questa edizione, che porta il titolo di Movimenti, declinazione all’occidente.



INFO E PRENOTAZIONI

* I BIGLIETTI RIDOTTI sono riservati a under 25 e studenti conservatorio A. Boito di Parma e sono esclusivamente disponibili contattando ParmaFrontiere - Tel. 0521 238158 e 0521 1473786 - info@parmafrontiere.it

