Alessandro Siani torna al Regio: "La liberta? Siamo schiavi di troppe cose..."

Per Alessandro Siani la libertà si trova in ogni cosa: "Libertà di espressione, libertà di stampa. Libertà di vivere: questo significa per me libertà. È la nostra vita", dice l'artista a ParmaToday.it mentre presenta il suo nuovo spettacolo Extra Libertà Live Tour, un evento organizzato da Arci Caos. Stasera Siani salirà di nuovo sul palco del Teatro Regio, proseguendo il tour che sta toccando diverse città in Italia con il suo spettacolo. Risate assicurate, pieces teatrali di spicco e tanta riflessione sui temi attuali.

Siani, ben tornato a Parma. Di cosa parla Extra Libertà Live Tour?

"Della nostra vita. Frenata dal lockdown, dalla crisi economica, dalla guerra e forse dagli ufo. Ma è la nostra vita. O siamo entrati pure noi in una Serie Tv e non ce ne siamo accorti?. Sono tanti gli argomenti da affrontare in un'epoca dove ci vuole tanto coraggio contro le paure che ci assalgono".

Ma oggi siamo veramente liberi?

"Siamo schiavi di troppe cose. Della chirurgia estetica, delle piattaforme. Del telefono: WhatsApp, Instagram. Facebook per un giorno non ha funzionato e la gente è impazzita. Addirittura un bambino ha alzato la testa staccando lo sguardo dal telefono e ha visto un signore. La prima cosa che ha fatto è stata quella di chiedergli chi fosse. E lui: 'Tuo padre'. Siamo schiavi dell a PlayStation: gente che ci gioca 24 ore su 24. I giovani si divertono con il gioco del calcio ma ci passano troppo tempo. Tanto che a un certo punto i giocatori erano sfiniti in mezzo al campo, e sono esplosi: "E dacci una tregua, fratello".

È difficile fare satira?

"Oggi viviamo un'epoca dove i comici possono dire poco, mentre il web ha assoluta libertà. Pian piano il politicamente scorretto ci porterà a una riflessione seria su cosa dire e fare nella assoluta libertà ma anche rispettando le varie sensibilità".

Cosa le piace di Parma?

"Parma non è solo il Battistero o il Teatro Regio, è un modo di vivere e sentire la vita ancora in modo autentico. La location adatta per parlare di libertà".

Qual è il sogno che vorrebbe realizzare nella sua vita?

"La mia è una famiglia semplice di operai: il mio sogno nel cassetto è sempre stato avere una casa. Anche perché senza non avrei saputo dove metterlo il cassetto".