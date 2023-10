“Anima” sarà il tema portante e il titolo della XVII edizione del festival “Il Rumore del Lutto” che si svolgerà dal 7 ottobre (inaugurazione) all’11 novembre (con anteprime dal 30 settembre al 3 ottobre e un finissage il 25 novembre) in vari luoghi della città di Parma, cuore della manifestazione, con incursioni disseminate su tutto il territorio nazionale. Nata nel 2007, è la prima e più importante rassegna di cultura in Death Education.

Nella sezione musicale del Festival, ci saranno diversi eventi di grande rilievo, tra cui una tappa speciale del tour di Alice “Eri con me, Alice canta Battiato” al Teatro Regio (28 ottobre). La cantante di Forlì, premiata nel 2022 con il Premio Tenco alla carriera, eseguirà una serie di canzoni memorabili di Franco Battiato, con il quale ha condiviso un’amicizia e un’esperienza artistica di oltre quarant’anni. Un concerto davvero unico, anche grazie alla straordinaria presenza di Padre Guidalberto Bormolini (amico spirituale dell’artista scomparso nel 2021 e officiante del suo rito di commiato), che le consegnerà il Premio Segnali di Vita.

La compositrice e performer Lili Refrain si esibirà il 21 ottobre sul palco di Borgo Santa Brigida 5/A, mentre il 1 novembre Paolo Spaccamonti terrà un concerto presso il Tempio Crematorio in memoria di Rocco Caccavari. In serata, la Casa della Musica ospiterà il concerto del Roberta Baldizzone White Quartet in collaborazione con Parma Jazz Frontiere.

Uno degli eventi più attesi sarà il concerto della storica band Ianva al Teatro Farnese, programmato per sabato 4 novembre e andato sold out nel giorno stesso della messa in vendita dei biglietti.