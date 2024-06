All'Arena Shakespeare arriva Tutu

Dopo essere andato in scena in oltre 300 repliche ed essere stato visto da più di 100.000 spettatori, arriva all’Arena Shakespeare del Teatro Due di Parma lo spettacolo TUTU della caleidoscopica compagnia spagnola Chicos Mambo, in scena 11 e 12 giugno alle ore 21.00. Travestiti da ballerine, i sei componenti dei Chicos Mambo, virtuosi danzatori e ironici attori capaci di tutto (Vincenzo Veneruso, Vincent Simon, Julien Mercier, Marc Behra, Kamil Jasinski, David Guasgua), danzano in TUTU i grandi brani del repertorio trasformandosi con camaleontica bravura dal classico cigno alle donne in passerella e sottoveste di Pina Bausch. Coreografo e regista di questa ironica follia in crinoline è il geniale artista Philippe Lafeuille che ha diviso TUTU in ventiquattro quadri in cui tornano alla memoria le icone del balletto, della danza contemporanea, dei balli di sala, dell’acrobazia e dello sport con i loro tic e vezzi. Più di quaranta i personaggi incarnati con trasporto dai sei interpreti immersi in un universo fantastico e teatrale. Un’ode alla danza, un magma effervescente di colori e visioni sfrenate che conquista anche chi non ha mai avuto niente a che fare con Tersicore. La compagnia Chicos Mambo incarna il sogno del coreografo che l’ha fondata, Philippe Lafeuille, ovvero “fare della danza una commedia”. L’artista scopre la danza grazie ad uno spettacolo di Maurice Béjart e nella sua carriera di interprete ha danzato sia con Madonna che con Rudolf Nureyev. Nel 1994 a Barcellona fonda i Chicos Mambo insieme a due danzatori la cui esperienza e senso dell’umorismo sono l’essenza dello spirito dissacrante, ma intriso di sublime ironia, che anima i loro spettacoli. Già con le prime creazioni i Chicos Mambo trionfano sia in Spagna che in Francia, ma il vero successo internazionale giunge con lo spettacolo del 1998, Mèli-Mélo, mentre Philippe Lafeuille si afferma come artista eclettico e multidisciplinare. Le sue creazioni sono sempre originali, un sapiente mix di generi, dalla danza al teatro, dalle clownerie alle arti plastiche e alle acrobazie, spettacoli di grande ironia e divertimento per il pubblico sostenuti da indiscusse abilità tecniche dei performer, indistintamente danzatori, acrobati, attori e cantanti. TUTU è nato nel 2014 per i festeggiamenti del ventennale della compagnia, dopo aver vinto “Premio del Pubblico” al 50° festival off di Avignone nel 2015 è diventato uno dei cavalli di battaglia dei Chicos Mambo.