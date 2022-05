All’Orto botanico “Mercoledì… Orto che parla”

L’Orto Botanico dell’Università di Parma una serie di incontri organizzati dall’Ateneo col supporto dell'Associazione Amici dell'Orto Botanico e dedicati ai molti punti di vista che le piante offrono e da cui possono essere osservate. È la proposta di "Mercoledì... Orto che parla", appuntamenti dedicati alla collezione di piante succulente, la più rilevante tra quelle ospitate in via Farini, ad aspetti paesaggistici, alla corretta gestione del patrimonio arboreo di giardini e città, alla vita inusuale delle piante acquatiche e alle bizzarrie di alcune specie ornamentali molto amate come Iris e Peonie.

Dopo il primo incontro che si è svolto a fine aprile, ecco il calendario dei prossimi appuntamenti:

4 maggio - Il sistema vascolare e l'architettura di chiome e radici degli alberi . Con Piergiorgio Barbieri (arboricoltore)

. Con Piergiorgio Barbieri (arboricoltore) 11 maggio - Il giardino in tutte le stagioni. Con Ivano Fieni (ingegnere paesaggista)

Con Ivano Fieni (ingegnere paesaggista) 18 maggio - Meraviglie Botaniche: la vita acquatica delle piante. Con Rossano Bolpagni (Università di Parma)

Con Rossano Bolpagni (Università di Parma) 25 maggio - Ibridi, chimere, mosaici: questi sconosciuti! Iris e peonie come esempi. Con Angelo Bolchi (Università di Parma) e Giovanni Mantovani (Chiesi Farmaceutici)

Gli incontri, gratuiti, si svolgeranno alle 18 del mercoledì in via Farini 90. La capienza massima prevista è di 40 persone, gli interessati si possono prenotare scrivendo a: amiciortobotanico@gmail.com