'Alla ricerca della guarigione': presentazione del libro del dottor Cervellin

Il giorno 27 giugno 2024

alle ore 21.00

presso Sala civica Amoretti, via Corridoni n 2, Felino.

L' Avoprorit sez. Felino in collaborazione con i medici di famiglia di Felino, Sala Baganza e Collecchio presentano il libro del prof. Cervellin ex primario del pronto soccorso di Parma dal titolo "Alla ricerca della guarigione".

L' autore dialoga con Roberto Fiorini primario del pronto soccorso di Vaio - Fidenza



Ingresso gratuito.