Alla scoperta dei tesori di Parma con BimbòArte 2021

Bambini! Andiamo alla scoperta dei Tesori di Parma? Indizi, aneddoti e racconti in movimento per conoscere le bellezze della città. Appuntamento sabato 11 settembre alle 16 al Complesso monumentale della Pilotta - scalone di ingresso con BimbòArte e con Giacomo Galli Le Visite Insolite. L'appuntamento, per i bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati dai genitori, fa parte della rassegna BimbòArte 2021 (10-12 settembre) sperimentare l’arte fin dalla nascita. Il tempo dei bambini. Alla scoperta dei tesori di Parma ricollocamento progetto idoneo “Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21”

POSTI LIMITATI, PRENOTAZIONE NECESSARIA AL 3357231625. www.bimboarte.it

Giacomo, guida turistica ci racconta qualche anticipazione sull’appuntamento. Parma città ricca di tesori da conoscere e scoprire. Come stimoliamo la curiosità dei bambini alla scoperta della città? I bambini sono dotati di un'incredibile curiosità, spesso più elevata rispetto a quella degli adulti. Il loro desiderio di conoscenza può essere stimolato al continuo e costante approfondimento tramite la riscoperta di piccoli dettagli, a volte inosservati, di monumenti e luoghi di una città che ha mille e più storie da raccontare, contrariamente a quanto si possa essere portati a credere. Cosa faremo durante il laboratorio animato in movimento? Andremo a caccia di curiosità, riscoprendo evidenze materiali in grado di raccontare con la loro presenza le vicissitudini del tempo nei più importanti luoghi emblematici di Parma. Faremo un percorso a tappe che assomiglierà a una caccia al tesoro, dove il tesoro nascosto è il dettaglio insolito che solo l'occhio indagatore è in grado di identificare.

Ci sveli una curiosità? Le pietre del Battistero di Parma, se osservate da vicino, sono tutte diverse tra loro. Sono rocce di origine sedimentaria e in una di esse è possibile osservare una curiosa belemnite, resto fossilizzato di un animale simile al calamaro, che in passato poteva essere interpretato come "fulmine pietrificato". In un altra pietra, invece, una strana incisione a forma di suola di scarpa veniva additata dai parmigiani come la "pedata del diavolo"... Genitori e bambini alla scoperta del bello. Nella propria città e in viaggio. Come organizzare percorsi a portata di bambini e bambine? Alla base di tutto c'è l'ascolto.

Sono i bambini i veri protagonisti: come ogni altro essere umano curioso e di qualunque sesso o età, vogliono essere ascoltati per essere accompagnati a scoprire il mondo che li circonda secondo la loro percezione dei luoghi, che non sempre coincide con quella di un adulto.

Sabato 11 settembre Orario:16.00-17.00 COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA-SCALONE DI INGRESSO I TESORI DI PARMA laboratorio animato in movimento alla scoperta dei segreti di Parma con Giacomo Galli - Le visite insolite Fascia di età: 3-6 anni Attività gratuita su prenotazione al 3357231625 o su evenbrite KIT MERENDA OFFERTO DA ALCE NERO Info e prenotazioni 3357231625 www.bimboarte.it

