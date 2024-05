Un trakking urbano tra capolavori, capricci, e piccole scoperte nel giardino della città.



Sei sicuro di conoscere davvero il parco ducale? Probabilmente lo frequenti da anni, ma ti sei mai chiesto come è nato? Chi l’ha voluto? Come è cambiato? Quali storie, segreti o curiosità custodisce e cosa rappresentano le tante opere d’arte che lo abbelliscono?



Segreti e capolavori del parco ducale di Parma è un’affascinante “full immersion” alla riscoperta di questo celebre parco storico; un attraversamento narrante fra: “terasse”, “stanze arboree”, “grande etoile”, “divinità mitiche in forma di statue”, “tempietti di arcadia” e molto altro.



Un sorprendente walking tour all’aria aperta nel “giardino di oltretorrente”, nei suoi spazi conosciuti, ma anche in quelli meno noti e dimenticati; un giro del parco in novanta minuti che ti farà riscoprire e apprezzare ancora di più, e in modo nuovo, questo importante patrimonio culturale dell’Emilia Romagna custodito nella città di Parma.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL LINK: https://www.emilia-romagna-intour.com/event-details/alla-scoperta-del-parco-incantato-visita-al-parco-ducale-di-parma-2024-05-26-11-30