'Almacuba': presentazione del romanzo di Paola Annoni e Paolo Amir Tabloni

Martedì 19 luglio alle ore 19 al Club House dello stadio Ballotta a Fidenza Paola Annoni e Paolo Amir Tabloni presentano il nuovo libro 'Almacuba'.

Raccontare Almacuba in una manciata di parole è cercare di contenere un pezzo di vita in una piccola raccolta di fotogrammi. Ambientato nel 2009, cinquantenario della Rivoluzione di Fidel Castro, Almacuba racconta le avventure sull'isola di Grace, figlia scomoda di una famiglia della Torino bene, che parte per scrollarsi di dosso la fatica della perfezione, e Federico, cremonese con una famiglia normale, ma che prova a rialzarsi dopo la tragica morte del fratello Mirko.

Sullo sfondo una Cuba che scricchiola ma incredibilmente regge, fatta di scaffali vuoti ed espedienti, buche voraginose e rapporti inevitabili con i turisti sempre condizionati e mai autentici. L'Avana è un personaggio pulsante nella storia di Almacuba, lo sono i cubani, la musica, il cibo, le tradizioni, il regime.

Ed è proprio nelle pieghe di questa vita che si infilano Grace e Federico, incontrandosi e scontrando le loro vite e quelle dei loro nuovi amici, attraverso un viaggio in una Cuba ancora autentica.

Il libro è scritto a quattro mani, con le voci di Paolo Amir Tabloni - già autore del "fortunato" 999 e di due romanzi, Onde Perfette e McQueen Boulevard - e Paola Annoni, scrittrice di viaggio sul suo blog personale e content creator. Scritto nel 2013, è rimasto nel cassetto fino alla pandemia, per poi esser stato scelto da Diabasis (Parma) per le pubblicazioni in uscita in estate: in libreria da fine Giugno, sarà presentato il 19 luglio alle ore 19 presso la Club House di Fidenza, per un evento che coninvolgerà gli autori, moderati da Serena Puosi, giornalista e scrittrice appassionata di Cuba, il tutto accompagnato dalla musica de El Rubio Loco, artista fidentino famoso nel mondo latino.