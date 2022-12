Il mese di dicembre della stagione teatrale 2022-23 di Europa Teatri dedica un momento forte al progetto Amanti Guerriere. Sguardi sul misticismo femminile, che quest'anno mette al centro la figura di Matilde di Magdeburgo, mistica e beghina tedesca vissuta nel 1200. Il progetto, iniziato nel 2020 a cura di Monia Galloni ed Ilaria Gerbella, nasce dal desiderio di approfondire le figure delle mistiche e il loro significato antropologico, culturale, simbolico ed esistenziale, permettendoci così di recuperare ed esplorare attraverso linguaggi diversi e contemporanei una Sapienza antica. Le figure femminili di Amanti Guerriere percorrono la storia e ci raccontano di una realtà che le congiunge alla loro anima e al divino in una visione sacra della vita. Sarà quindi dedicato alla mistica Matilde di Magdeburgo il weekend del 9, 10 e 11 dicembre al Teatro Europa in via Oradour 14, che alternerà incontri col pubbico, a carattere di conferenza e performance di letture, e il debutto di una nuova produzione teatrale firmata Eurpa Teatri dal titolo Mechthild.

Il progetto vede anche la realizzazione di un ciclo di podcast di approfondimento sul tema che sarà prossimamente diffuso. Si inizia venerdì 9 dicembre alle ore 20 con la presentazione del progetto a cura di Monia Galloni ed Ilaria Gerbella, che introdurrano il ciclo di appuntamenti e ci faranno “incontrare” il personaggio di Matilde. A seguire, sempre durante la serata di venerdì 9 dicembre, il Cabaret Mistico, una performance di letture tratte dai suoi scritti, eseguite da Elke Fernandez, Marco Musso e Silvana Pizzolla. Sabato 10 dicembre alle ore 20 la conferenza a cura di Monia Galloni ci accompagnerà alla scoperta di questa figura di rilievo storico, vissuta nella Germania medievale e poco conosciuta in Italia, offrendoci la possibilità di ampliare il nostro sguardo su una certa epoca e lasciarci sorprendere dalla modernità di alcuni movimenti e pensieri di quel mondo. Andrà in seguito in scena, alle ore 21 di sabato 10 dicembre e di domenica 11 dicembre, Mechthild, ultima produzione di Europa Teatri - testo e regia Ilaria Gerbella, con Loredana Scianna e con le musiche originali eseguite dal vivo da Patrizia Mattioli - intenso e sorprendente spettacolo in cui il personaggio di Matilde rivive attraverso la sua esperienza mistica ed evocatica, intrisa di profonda sensualità così come traspare del suo pensiero e del suo linguaggio. Grazie a questo progetto articolato, il personaggio storico di Matilde di Magdeburgo trova qui la possibilità di essere esplorato attraverso i codici della poesia, della musica, della parola, con l'intento di restituirci la figura di una donna, di una pensatrice, spesso dimenticata dalla storia e dalla letteratura, svelandone così la portata culturale e attuale del suo pensiero.

Calendario appuntamenti “AMANTI GUERRIERE”

venerdì 9 dicembre 2022 ore 20.00

INCONTRANDO MATILDE

presentazione del progetto a cura di Monia Galloni e Ilaria Gerbella a seguire...

CABARET MISTICO

con Elke Fernandez, Marco Musso, Silvana Pizzolla letture e conversazioni tratte da La Luce fluente della Divinità di Matilde di Magdeburgo

sabato 10 dicembre 2022 ore 20.00 Conferenza dedicata a Matilde di Magdeburdo

VISIONARIA,MISTICA E BEGHINA. PENSIERI DI UNA DONNA LIBERA

a cura di Monia Galloni

Di Matilde poco si sa e poco ci è pervenuto, a parte il suo testo La luce fluente della Divinità, ma noi abbiamo intenzione di dirvi molto, perché molto di Lei si può rintracciare se si vuole. Fu una beghina, rifiutò tutte le possibili forme di vita femminili del suo tempo, fu una scrittrice, fu una Visionaria. Seppe creare fortissime amicizie e ricevere grande ammirazione per le sue opere, ma questo le procurò anche invidie, inimicizie e persecuzioni. Quello che Lei fu noi cercheremo di raccontarcelo col cuore, con l’amore e con l’anima che Lei mise nelle sue opere.

sabato 10 domenica 11 dicembre 2022 ore 21.00

MECHTHILD

con Loredana Scianna

musiche originali eseguite dal vivo Patrizia Mattioli testo e regia Ilaria Gerbella luci Lucia Manghi. Spettacolo dedicato a Matilde di Magdeburo. Mistica, beghina vissuta in Sassonia nel 1200 Nei suoi scritti trasmette l'esperienza mistica ed evocativa dalla profonda sensualità che traspare nel linguaggio. Matilde ci accompagna davanti alla natura dell'amore e all'origine della scrittura.