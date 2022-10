Amici per le ossa: laboratorio per bambini

Costo: 10 € per bambino, 6 € per fratelli/sorelle e 4 € per adulti.

Prezzo Costo: 10 € per bambino, 6 € per fratelli/sorelle e 4 € per adulti.

Hai mai preso in mano il cranio di un animale e osservato i suoi denti e la forma delle sue ossa? Cosa cambia tra i denti di un erbivoro e quello di un carnivoro? E i pesci? E le balene? Un pomeriggio in cui diventare amici delle ossa e scoprire attraverso osservazione e manipolazione come siamo diversi ma uguali insieme.

I bambini sono invitati a partecipare con i loro costumi di Halloween!

Visita guidata tematica al MuMAB - Museo Mare Antico e Biodiversità e laboratorio dedicato ai ragazzi dai 6 anni in su.

Costo: 10 € per bambino, 6 € per fratelli/sorelle e 4 € per adulti.

L'iniziativa si svolge lunedì 31 ottobre su due turni, alle ore 15 e alle ore 17 presso Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR). geotag: https://g.page/mumabmillepioppi

Prenotazione obbligatoria: Tel. 353 4147452 - email: mumab@millepioppi.it - oppure sul sito millepioppi.it