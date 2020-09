"Andare a memoria": all'Istituto Cervi un "Campo" dedicato allo spazio della memoria nella cultura della legalità

L'emergenza pandemica ha impedito questa estate di organizzare i consueti campi della legalità che da anni il sindacato pensionati della CGIL e Libera promuovono per valorizzare le iniziative di contrasto alle mafie e i luoghi confiscati alla criminalità organizzata. Tuttavia, non volendo rinunciare del tutto ad una iniziativa particolarmente significativa e cara, SPI CGIL Parma, insieme allo SPI CGIL Reggio Emilia, all'Istituto Alcide Cervi, all'Unione degli Universitari e alla Rete Studenti Medi di Parma, hanno deciso di darsi appuntamento il prossimo 27 settembre all'Istituto Cervi di Gattatico per un campo seminariale su legalità e Resistenza, temi unificanti per generazioni che si incontrano e confrontano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"ANDARE A MEMORIA. LO SPAZIO DELLA MEMORIA NELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ" sarà il tema della giornata, il cui programma prevede in ritrovo alle ore 9.00 per i i saluti e la presentazione del campo. A seguire un Laboratorio su “IL MICRO-ATLANTE UN GIOCO DI LUOGO” a cura di Mirco Zanoni (Casa Cervi). Alle ore 11.30 sarà la volta del Workshop a cura di Federica Cola (Libera Parma) “TAC: Topografia dell'Antimafia Condivisa” con pranzo a seguire. Si riprenderà alle 14.30 con “IL CASO SORBOLO”, a cura di Cristina Valenti (assessore Comune di Sorbolo Mezzani) e Andrea Baga (presidio Libera). Intorno alle ore 15.30 è prevista la conclusione del campo all'interno del museo Cervi a cura di Mirco Zanoni (Casa Cervi), con “LUOGHI CHE CE L’HANNO FATTA”.