Andrea Bocelli con la figlia Virginia insieme sul palco per 'Hallelujah'

Il Teatro Regio di Parma sullo sfondo. Attraverso gli occhi di Virginia, sua figlia, Andrea Bocelli è tornato così sul palco nel periodo natalizio con un live speciale senza precedenti, legato al suo ultimo album Believe, uscito lo scorso 13 novembre su etichetta Sugar e subito in cima a tutte le classifiche di vendita mondiali.

Gli spazi sontuosi del Teatro Regio di Parma, celebre per la sua tradizione e per il Festival Verdi, si mostreranno alla platea mondiale che assisterà allo spettacolo, insieme alla sapienza creativa di scenografi e sarti che risalterà negli elementi scenici e nei costumi realizzati nei laboratori del Teatro Regio e scelti per questa irripetibile occasione.

Believe in Christmas è prodotto da Driift, con la collaborazione di Maverick Management e Almud.

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video...

Allegati