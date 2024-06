Anmic Musica, solidarietà per le persone con disabilità

Sarà un evento speciale quello che si terrà mercoledì 26 giugno a partire dalle 18.30 presso il Giardino di Luana di Via Stirone a Parma: “Anmic in Music”, ideato da Marina Frabetti e organizzato da Esplora Aps in collaborazione con Anmic Parma e L’Accademia – Centro Musicale Polivalente di Parma. Un evento ispirato da una storia personale. "Nel 2016 mi hanno diagnosticato la sclerodermia – dice Marina – una malattia rara reumatica invalidante, e nel giro di poco tempo sono iniziati parecchi problemi. La malattia colpisce sia gli organi interni che quelli esterni. Oltre ai numerosi problemi medici, ho dovuto affrontare anche molteplici ostacoli burocratici. Anmic mi ha sostenuto e guidato attraverso i vari passaggi per ottenere la pensione e la legge 104, in un percorso che sarebbe stato altrimenti molto complesso. Per ringraziarli e per far conoscere maggiormente queste patologie rare, ho pensato a una serata di musica e ho contattato amici musicisti, che si sono mostrati subito disponibili ad aiutarmi".

Programma della serata L'evento inizierà alle 18.30 con l'esibizione di alcuni giovani artisti disabili dell’associazione Soundcolor, seguiti da una serie di performance musicali che vedranno la partecipazione del cantautore Fabrizio Frabetti, di Veronica Costa con Lelio Padovani (musica italiana) e Alessia Galeotti con Daniele Mariotti con musica internazionale. La serata promette di offrire momenti di grande emozione e divertimento per tutti i partecipanti. Ingresso a offerta libera L'ingresso alla serata “Anmic in Music” è a offerta libera e il ricavato sarà destinato alle attività di Anmic Parma, per continuare a sostenere le persone con disabilità e le loro famiglie. Invito alla partecipazione Solidarietà e musica si uniscono ancora una volta per sostenere una causa importante e per trascorrere insieme momenti di condivisione e divertimento. Per ulteriori informazioni sull'evento o per offrire il proprio contributo, contattare Anmic Parma ai recapiti sopra indicati. A partire dalle 18.30 sarà presente il food truck di Matti Palati per mangiare e bere in compagnia.

ANMIC

Parma è l'Associazione Nazionale di Tutela e Rappresentanza delle Persone con Disabilità e dei loro caregiver: opera da quasi 70 anni, con attività e servizi puntuali, garantendo assistenza, consulenza e sostegno nella gestione delle problematiche quotidiane e burocratiche delle persone con disabilità. Esplora Aps è un’associazione che promuove iniziative culturali e sociali a favore di tutta la cittadinanza e delle persone con disabilità, favorendo l’inclusione e la partecipazione attiva nella comunità.