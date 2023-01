antonio haupala - la poesia delle piccole cose

E studio molteplici oggetti, neanche due eguali tra loro e

tutti buoni,

la terra buona e buone le stelle, e buono ciò che sta con esse.

(Walt Whitman)



La silenziosa contemplazione della bellezza che è intorno, dal più piccolo fiore al cielo stellato.

Antonio Haupala, artista italo-thailandese, riprende lo stile dei simbolisti francesi della fine dell’800, ma immergendolo in un’atmosfera ovattata e di grazia tutta orientale. Natura e uomo si fondono in quiete e armonia. Tutto vale, come scriveva Whitman, e tutto ci palpita dentro. È poesia delle piccole cose. La sua pittura ci dà lo stupore e l’emozione di quegli attimi fugaci come petali o evanescenti come la nebbia. Effimeri ma indimenticabili.





Gallery







All’estero ha esposto a New York, Salisburgo, Parigi e Berlino. Dal 2008 è stata aperta a Mantova la “Piccola Galleria”, spazio che espone in permanenza ed esclusivamente le opere di Haupala.