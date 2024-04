Anùlen&Vén 2024: la Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma

Il 1 maggio 2024, Varano de' Melegari ospita l'atteso ritorno di Anùlen & Vén, un evento che celebra la ricchezza gastronomica e la cultura vinicola dei Colli di Parma nella suggestiva cornice del Castello Pallavicino. In programma un’esclusiva degustazione alle ore 12, che promette di essere un vero e proprio tributo alle tradizioni locali, coniugando gusto, cultura e convivialità. La Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma sarà presente all’evento, dando voce alle produzioni di qualità del territorio e puntando a rafforzare il legame tra le eccellenze enogastronomiche locali e le esperienze uniche che possono essere vissute attraverso gli eventi sul territorio. Protagonisti saranno i piatti tipici proposti, anolini al formaggio e di carne, due varianti di Parmigiano Reggiano sott’olio, al naturale e con tartufo uncinato di Fragno e per chiudere in dolcezza, una torta al croccante. In abbinamento, sarà proposta una curata selezione di vini dei Colli di Parma: dall’immancabile Malvasia, nelle varianti Frizzante, Fermo e Passito, al vivace Lambrusco Maestri e al più strutturato Colli di Parma Rosso. Abbinamenti perfetti che sapranno riflettere l'armonia e la qualità del territorio parmense.