Anùlen & vén al castello Pallavicino di Varano

Masterclass con Degustazione di Anolini, Prosciutto, Formaggi e Vini D.O.C. del Ducato di Parma e Piacenza.



Gusto e Storia si incontrano fra le mura del secolare Castello di Varano. Un'imperdibile occasione, per scoprire le prelibatezze del territorio e visitare l'Inespugnabile Fortezza dei Pallavicino. La degustazione, promossa dal Comune di Varano in collaborazione con la Strada del Prosciutto e dei Vini, vedrà protagonisti i vini d.o.c. di Parma e Piacenza e i prodotti gastronomici del territorio, con un focus particolare sul prestigioso Anolino di Varano De' Melegari.



PROGRAMMA

- Ore 11:30 : Saluti di benvenuto delle Autorità.

- Ore 11:50 : Degustazione di alcune Eccellenze Gastronomiche del Territorio in abbinamento con una selezione di Vini D.O.C. di Piacenza e Parma.

- Ore 13:00 : Visita Guidata della Fortezza (accessoria)



In abbinamento con i Vini D.O.C.di Piacenza e Parma saranno degustati:

Prosciutto di Parma DOP stagionatura 24 mesi (Prosciuttificio F.lli Canetti, Langhirano);

Parmigiano Reggiano DOP stagionatura 14 mesi (Caseificio Il Battistero, Varano Dé Melegari);

Parmigiano Reggiano DOP stagionatura 24 mesi (Caseificio San Martino, Varano Dé Melegari);

Anolini di Varano Dé Melegari senza carne;

Anolini di Varano Dé Melegari con la carne.



Condurrà la degustazione:

Annamaria Compiani, Delegato dei Sommelier AIS Parma.



Parteciperanno alla degustazione :

Mauro Lamoretti, Presidente della Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma;

Michele Berini, Segretario della sede di Parma del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano;

Antonio Battei, Gran Maestro della Arciconfraternita dell’Anolino;

Orazio Zanardi Landi, Presidente dell’Associazione Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli.



Costo:

- Masterclass con degustazione: euro 15,00 a persona

- Masterclass con degustazione + Visita Guidata della Fortezza: euro 20,00 a persona



(la prenotazione è obbligatoria)



Info e Prenotazioni:

Tel. 327 3797253

Email castellodivarano@oltrelospecchio.com



Nota: L'evento si terrà anche in caso di maltempo.



Posti massimi disponibili: 50