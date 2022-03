Lega Italiana Fibrosi Cistica: il 25 marzo apericena musicale solidale

Venerdì 25 marzo a partire dalle 18,30 presso il ristorante “Un Posto al Sole”, in viale Vittoria 43, a Parma, Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia organizza l’apericena solidale in favore dei malati di fibrosi cistica.



Si tratta di un’apericena gustosa, accompagnata da buona musica, quella dei Sausalito Road, un duo acustico composto da una chitarra/voce ed un basso, Andrea Rubagotti e Giorgio Reboldi. Sarà possibile così passare una serata in compagnia di amici, per degustare insieme, con un buon bicchiere, stuzzichini vari. A dare importanza e spessore all’evento la motivazione di solidarietà che l’accompagna. Parte dell’incasso sarà devoluto, in accordo col gestore del locale, all’associazione LIFC Emilia che promuove da anni solidarietà concreta verso i malati di fibrosi cistica. Un buon modo per ritornare a vedersi.



Il duo musicale dei Sausalito Road è da sempre vicino a Lifc Emilia, Andrea è tra i protagonisti del documentario dell’Associazione: Aspettando la cura la vita con la Fibrosi Cistica. Il loro repertorio è un piacevole ri-arrangiamento acustico di alcuni tra i pezzi più famosi del pop e rock anglo/americano. Si passa dalle Hit pop più moderne fino ai grandi classici acustici e rock. Andrea e Giorgio fin da giovanissimi hanno allacciato uno stretto rapporto con la musica e con il mondo dello spettacolo in generale.



Per info e prenotazioni, fino ad esaurimento posti, contattare la segreteria dell’Associazione: 392.6704837 – segreteria@fibrosicisticaemilia.it



LIFC Emilia da 35 anni opera in ambito socio-assistenziale a favore dei malati di Fibrosi Cistica in stretta collaborazione con il Centro di Diagnosi e Cura FC di Parma. Tra gli obiettivi ha quello di diffondere la conoscenza della malattia e favorire la solidarietà concreta, oltre a contribuire economicamente su importanti progetti. La Fibrosi Cistica è una grave patologia cronica, ancora oggi senza possibilità di guarigione. In Italia si contano 200 nuovi casi all'anno. Grazie al contributo di tutti si potranno realizzare numerosi progetti di cura, di assistenza e di ricerca, a fianco dei pazienti e dei loro familiari, proprio come recita uno degli hashtag social di LIFC Emilia: #inisiemesipuò!



Per rimanere aggiornati e in contatto con l’associazione è possibile seguire i canali Social facebook ed e instagram aka @LIFC EMILIA e il sito: www.fibrosicisticaemilia.it