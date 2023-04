Aperitivo d'arte a palazzo marchi

Orario & Sede

21 mag, 19:00 – 22 mag, 22:10

Parma, Str. della Repubblica, 57, 43121 Parma PR, Italia



Palazzo Marchi



Nel cuore di Parma potete trovare un luogo dal fascino unico. Palazzo Marchi, magnifico edificio settecentesco della città emiliana, vi condurrà tra le meraviglie dell’arte e della storia di Parma, piccola capitale ducale durante il regno dei Borbone.



Realizzato su iniziativa del duca Scipione Grillo intorno al 1770, venne acquistato dalla famiglia Marchi nell’Ottocento. Ogni parte del Palazzo, a partire dalla facciata monumentale, racconta una storia che ha radici tanto profonde da portarci dritti al cuore della cultura europea del tempo.



Cosa vedrete?



Attraverso i disegni e le stampe di Petitot e Bossi, fino alla splendida decorazione in stucco realizzata da Giocondo Albertolli, le sale del palazzo testimoniano il grande valore degli artisti dell’Accademia di Belle Arti di Parma, istituzione che ha diffuso un linguaggio artistico di respiro europeo nell’Italia settentrionale e non solo.



La Mostra Temporanea



Stefano Bombardieri – Guardando oltre



Bombardieri è noto in tutto il mondo per le sue sculture di animali selvatici e grandi pachiderma, come rinoceronti, elefanti, gorilla, spesso sospesi, intrappolati o schiacciati da montagne di bagagli. Per Parma Bombardieri realizzerà una mostra costruita appositamente per gli spazi di Palazzo Marchi, la cui considerevole preziosità e bellezza rimarranno al centro del dialogo che l’artista creerà tra le sue opere, alternate tra le più iconiche e quelle a connotazione strettamente concettuale, e i saloni storici e riccamente decorati che le accolgono. Un percorso tra passato e presente che traccia una linea di continuità nel nome dell’arte.



La mostra sarà costituita da opere monumentali e opere inedite, tutte incentrate sul rapporto tra l’uomo e natura, dove l’animale rappresenta non soltanto l’anello di congiunzione, ma anche lo specchio attraverso il quale riflettersi e riflettere sull’eredità che il nostro tempo lascerà al futuro. Tema che costituisce una costante nella ricerca artistica di Stefano Bombardieri.



Aperitivo



La visita guidata si chiuderà nel Salone delle Feste, cornice unica in cui gli ospiti potranno soffermarsi a degustare tipicità territoriali. Il giusto accompagnamento alla chiusura di un tour a 360 gradi tra arte, cultura e buon cibo.