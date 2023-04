Apertura e attività al Castello di Bardi

Un mese di aprile ricco di eventi al Castello di Bardi, che si distingue per divertimento e intrattenimento per tutti. Onlus Diaspro Rosso, gestore dei servizi per il pubblico del Castello, propone per il mese di aprile:

• Sabato 1 aprile: Abbots Way tappa in Castello.

• Sabato 8 aprile: Visita Guidata Storica Notturna di Pasqua.

• Domenica 9 e lunedì 10 aprile: Bardi Storica con Grande Tenzone Medioevale.

• Sabato 15 aprile: Visita Guidata Storica Notturna di primavera con Ghost Hunters.

• Martedì 25 aprile: Scuola di Magia.

• Domenica 30 aprile: Bardi Fantastica – Harry Potter.

Nel mese di aprile il Castello di Bardi è aperto tutti i sabati e festivi dalle 10.00 alle 19.00, feriali dalle 14.00 alle 17.00 ad orari continuati. Per gli amanti dello sport, sabato 1 aprile, Castello si fa tappa fondamentale della Abbots Way. La Via degli Abati era una volta usata per pellegrinaggio e scambi commerciali, oggi è invece strada percorsa da intrepidi atleti. Ritornano le Visite Guidate Storiche Notturne sabato 8 aprile tour tradizionale e sabato 15 aprile con Ghost Hunters alle ore 21.00.

Evento solo su prenotazione.

Finalmente il tanto atteso Tenzone Medioevale. Una fedele ricostruzione del duello più caratteristico del Medioevo, un combattimento tra uomini d’onore reso ancora più realistico dal contesto della Fortezza. Evento di intera giornata domenica di Pasqua 9 e lunedì di Pasquetta 10 aprile, giorno in cui si esibirà il corteo storico lungo il paese arricchito dalla presenza di spettacolari sbandieratori. Vieni a trovarci per la Festa della Liberazione. Il 25 aprile al Castello di Bardi troverai Scuola di Magia, imparerai trucchi magici e metterai alla prova il tuo ingegno con indovinelli e rompicapo. L’incanto non si ferma al Castello di Bardi. Domenica 30 aprile, una giornata di animazione per famiglie in compagnia di Harry Potter e i suoi amici.

Castello di Bardi offre anche la possibilità di usufruire di giornate didattiche per le scuole durante le quali gli alunni potranno visitare il Castello e conoscere la storia medioevale, vivendo avventure ed esperienze all’interno della Fortezza. Per rendere ancora più speciali i vostri ponti festivi, lo staff del Castello di Bardi è a disposizione nell’indicarvi le strutture migliori ove soggiornare, i locali dove gustare le migliori prelibatezze del territorio e potrà fornirvi informazioni sui luoghi più suggestivi da visitare.

Costo del ticket ordinario intero mese di aprile: €7,00; ticket ridotto €4,50 (dai 4 ai 14 anni), i costi del mese di aprile potrebbero variare sulla base degli eventi.